Fußball-Landesliga: FC Neustadt – FC Bad Dürrheim 3:2 (1:1). – Mit einem Treffer in der Nachspielzeit sicherte Tom Rommler dem FC Neustadt den 3:2-Derbysieg über den FC Bad Dürrheim.

Neustadt übernimmt nach 20 Minuten die Kontrolle

Nach ausgeglichenem Beginn übernahmen die Neustädter nach gut 20 Minuten die Kontrolle über die Partie und gingen dann auch verdient in Führung: Sam Samma köpfte eine lange Flanke in der Rückwärtsbewegung gekonnt in die lange Ecke (25. Minute). Nun engagierten sich auch die Gäste mehr und erspielten sich vereinzelt gute Chancen. Eine davon verwertete Daniel Moreno Tallon mit einem Schuss in die lange Ecke zum 1:1, was auch der Pausenstand war.

Hektische Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel war Neustadt die aktivere Mannschaft und kombinierte gut, ließ aber einige Möglichkeiten ungenutzt. Erst in der 80. Minute brachte Peter Schubnell die Hausherren mit einem Schlenzer in den Winkel wieder in Führung. Nun brach eine hektische Schlussphase an: Zunächst antwortete Bad Dürrheim erneut, diesmal in Minute 84 mit Mario Best Bienose, der nach einer Ecke einköpfte.

FC Neustadt hat das letzte Wort

Doch das letzte Wort hatten die Neustädter: In der vierten Minute der Nachspielzeit köpfte Tom Rommler eine Freistoßflanke aus dem Halbfeld wuchtig ins Netz. Somit setzten sich die Hausherren etwas glücklich, aber anhand der Spielanteile verdient mit 3:2 durch.

Tore: 1:0 (25.) Samma, 1:1 (36.) Tallon, 2:1 (80.) Schubnell, 2:2 (84.) Bienose, 3:2 (94.) Rommler. – SR: Hecker (Owingen).

