Fußball-Landesliga: FC Furtwangen – Hegauer FV (Samstag, 15.30 Uhr). Der FC Furtwangen ist nach den jüngsten zwei Niederlagen im Kampf um den Klassenerhalt wieder unter Zugzwang geraten. „Wir müssen liefern“, weiß auch Trainer Franco de Rosa. Er und Spielausschussvorsitzender Thomas Losch wollen in erster Linie einen Teamgeist sehen, bei dem jeder Spieler seinen Mitspieler unterstützt und die Mannschaft als eine Mannschaft auftritt. „Es gab Zeiten, in denen die Furtwanger mit einem außerordentlichen Teamgeist gepunktet haben. Da müssen wir wieder hin“, betont de Rosa.

Die vergangenen zwei Furtwanger Partien gegen Löffingen (0:1) und in Bad Dürrheim (1:5) waren für den Übungsleiter schlecht. „Wir kennen die Gründe und haben sie intern ausgewertet“, lässt de Rosa durchblicken. Er bescheinigt der Mannschaft am Dienstag eine „super Trainingseinheit“ mit rund 20 Spielern. Die guten Eindrücke gelte es nun zu bestätigen. Mit drei Punkten würde Furtwangen den Gegner mit in die Abstiegszone ziehen.

Noch hat sich der Trainer nicht entschieden, ob er die gleiche Anfangself wie in Bad Dürrheim auf den Platz schickt oder es einige Wechsel gibt. So könnten durchaus einige Akteure auf eher ungewohnten Positionen spielen. „Letztlich ist die Aufstellung nicht das entscheidende Kriterium. Die Spieler haben alle schon gezeigt, dass sie in der Liga spielen könnenn. Wichtig ist, dass wir wieder die bekannten Furtwanger Tugenden zeigen. Dann werden wir uns auch belohnen“, ergänzt de Rosa. Den bisher letzten Erfolg gegen den Hegauer FV feierten die Bregtäler im Mai 2017 im Hegau mit 5:1.

