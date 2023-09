Fußball-Landesliga: SV Denkingen – FV Walbertsweiler-Rengetsweiler 4:0 (0:0). – Beide Mannschaften tasten sich bei hochsommerlichen Temperaturen in das Kellerderby. In der zwölften Minute wurde es das erste Mal vor dem Tor gefährlich. Den Freistoß von Jan Ammann konnte Niklas Gassner im FV-Tor an die Latte lenken. Der Nachschuss von Lukas Kaltenstadler ging knapp am Gehäuse vorbei. Die Gäste machten lediglich durch zwei Distanzschüsse von Schuhmacher auf sich aufmerksam. Auf überschaubaren Niveau ging es bis zur Halbzeitpause weiter.

Denkingen übernimmt mehr und mehr das Ruder

Nach Wiederanpfiff nahm die Heimmannschaft mehr und mehr das Ruder in die Hand. Lukas Kaltenstadler hatten in der 52. Minute und Jonathan Scheike drei Minuten später die Führung auf den Fuß. Kurze Zeit später lag der Ball dann im Netz der Gäste. Jonathan Scheike bediente in der Mitte Lukas Kaltenstadler, welcher aus kurzer Distanz den Ball über die Linie drückte. Nach einer Stunde der zweite Denkinger Treffer. Konstantin Kahl war im Anschluss an einen Eckball mit dem Kopf zur Stelle. Eine Viertelstunde vor Spielende machte Jonathan Scheike mit einem Schuss aus 16 Metern den Deckel drauf. Für den Schlusspunkt sorgte quasi mit dem Abpfiff Steffen Allgaier nach schöner Vorarbeit von Scheike. Aufgrund des zweiten Durchgangs geht der Sieg auch in dieser Höhe in Ordnung.

Tore: 1:0 (55.) Kaltenstadler, 2:0 (60.) Kahl, 3:0 (75.) Scheike, 4:0 (90.) Allgaier. – SR: Gumz. – Z: 250.

