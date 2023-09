Fußball-Landesliga: VfR Stockach – SV Denkingen 4:2 (0:1). – Beide Mannschaften begannen verhalten, spielten nur hinten herum und nach einem Missverständnis in der Stockacher Abwehr (7. Minute) eroberte Jonathan Scheike den Ball und schob zum 0:1 ein. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte passierte nicht mehr viel, keine nennenswerten Aktionen oder Chancen, die Abwehrreihen dominierten auf beiden Seiten.

Nach dem Wechsel ging Denkingen sofort in der Offensive

Das änderte sich in der zweiten Halbzeit. Die Gäste waren sofort in der Offensive, scheiterten noch in einer Eins-zu-eins-Situation an Torhüter Lars Schuler (48.) erzielten aber sofort danach durch Cedric Auberer das 0:2. Das rüttelte die Gastgeber endlich wach und sie übernahmen ab sofort das Kommando.

Nach dem 0:2 war Stockach wach und übernahm das Kommando

Nach einem präzise hereingegebenen Standard durch Moritz Eckert erzielte Emin Tule in der 53. Minute per Kopf den Anschlusstreffer. Marius Henkel erkämpfte sich in der Mitte der gegnerischen Hälfte den Ball, zog davon (68.) ließ dem Torwart keine Chance und schob zum Ausgleich ein. Kurz darauf wurde Henkel steil geschickt und trotz Bedrängnis erzielte er den viel umjubelten Führungstreffer. Wiederum Henkel wurde kurz vor Schluss in aussichtsreicher Position von den Beinen geholt, den Strafstoß verwandelte Rene Greuter sicher zum 4:2. In der Nachspielzeit wehrte Schuler noch einen Strafstoß der Gäste ab, sodass es nach einer lebhaften zweiten Halbzeit beim 4:2-Endstand blieb (se).

Tore: 0:1 (07.) Scheike, 0:2 (48.) Auberer, 1:2 (53.) Tule, 2:2 (68.) Henkel, 3:2 (70.) Henkel, 4:2 (89.) Greuter. – SR: M. Bricke. -Z: 150.

