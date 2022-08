von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: SC Gottmadingen-Bietingen – FC Königsfeld 1:0 (0:0). – Die Gäste begannen sehr engagiert. Der SC hatte die erste Torchance, konnte im Gegenzug gerade noch zur Ecke klären. Königsfeld blieb am Drücker und hatte drei Möglichkeiten innerhalb von fünf Minuten.

Königsfeld nach 37 Minuten in Unterzahl

Jan Faude wurde freigespielt, die muss er machen, auch wenn der Hüter Daniele Fiormarino gut reagierte (23.). Der SC hatte in der Folge etwas mehr vom Spiel. Aber nach einem Ballverlust musste Abaz gegen zwei Königsfeler Spieler klären (33.). Ab der 37. Minute spielte der Gast nach einem erneuten Foul in Unterzahl.

Strafstoß in der 92. Minute und GoBi hat drei Punkte

GoBi blieb bei den übertrieben Querspielen in der Abwehr, nach vorne kam auch nach dem Dreifachwechsel nur wenig mehr. Der Unterhaltungswert blieb sehr überschaubar. Nach einer Ecke ging der Kopfball knapp neben das SC-Tor (72.). Bei einem guten Freistoß von Sven Faude war der Torhüter in der unteren Ecke. Dann brachte sich der Aufsteiger in der Nachspielzeit um den verdienten Punkt. Nach einem Foul an Marco Gruber setzte Sven Faude den Strafstoß in den Winkel. (re)

Tor: 1:0 (92./FE) Faude. – SR: Franke (Oberharmersbach). – Z: 220. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (37.) Goedhuis (Königsfeld).

