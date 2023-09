Fußball-Landesliga: FC Neustadt – VfR Stockach 1:3 (0:1). – Mit der Serie von vier Siegen aus den ersten vier Spielen trat der VfR Stockach in Neustadt an. Diese Favoritenrolle untermauerten die Gäste sofort. Nach einer torlosen Anfangsphase gingen die Linzgauer in Minute 18 durch Emin Tule verdient in Führung.

Stockach nimmt 1:0-Führung mit in die zweite Hälfte

Diese nahmen die Stockacher auch mit in die zweite Hälfte, in der das Spiel dann Fahrt aufnahm. Zunächst gelang dem Neustädter Torjäger Sam Samma nach gut einer Stunde der Ausgleich. Dieser hatte allerdings nicht lange Bestand, da Modou Badije nur vier Minuten später den VfR direkt wieder in Führung schoss. Neustadt versuchte nun alles und drängte in der Schlussphase auf den erneuten Ausgleich, Stockach verteidigte aber clever und fuhr mit dem 3:1 in der Nachspielzeit durch Douglas Knappe den entscheidenden Konter zum verdienten Auswärtssieg.

Tore: 0:1 (18.) Tule, 1:1 (62.) Samma, 1:2 (66.) Badije, 1:3 (90.+7) Knappe. – SR: Yannik Schäfer (Willstätt).

