FC Überlingen – SpVgg. F.A.L. 1:4 (0:3). – Die Gäste hatten im Derby einen Auftakt nach Maß. Bereits in der 2. Minute wurde die Überlinger Hintermannschaft gnadenlos ausgespielt und Marc Burgenmeister schloss den Angriff zum 1:0 für F.A.L. ab. Nach einem Eckball der Gastgeber erkämpfte sich Robin Karg in der 12. Minute den Ball in der eigenen Hälfte und startete einen nahezu ungestörten Sololauf über das ganze Spielfeld, den er mit dem zweiten Gästetreffer krönte.

Der FC konnte sich von diesem Schock zunächst nicht erholen, erst gegen Ende der ersten Halbzeit wurde das Überlinger Spiel etwas druckvoller, ernsthafte Gefahr für das Gästetor bestand aber nicht. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff nutzte Burgenmeister nach einem Abwurf seines Torhüters die neuerliche Unentschlossenheit der FC-Hintermannschaft und erzielte das 0:3.

In der zweiten Halbzeit kam der FC besser ins Spiel, während die Gäste zusehends auf Ergebnissicherung spielten. Die erste Möglichkeit bot sich den Gastgebern in der 54. Minute, als ein Schuss von Jonas Stumpf knapp das Tor verfehlte. In der 66. Minute gelang Andreas Romeo nach einem schönen Zuspiel von Ramzi Temine das 1:3.

Die Gäste wurden nun zusehends in die Defensive gedrängt. In der 77. Minute verhinderte Gästetorhüter Patrick Hummel mit einer Glanzparade einen weiteren Treffer von Romeo. Als Überlingen in der Schlussphase seine Defensive immer mehr vernachlässigte, ließ sich Qendrim Kasniqi in der 86. Minute freistehend die Chance zum 1:4-Endstand nicht nehmen. (gh)

Tore: 0:1 (2.) Burgenmeister, 0:2 (12.) Karg, 0:3 (44.) Burgenmeister, 1:3 (66.) Romeo, 1:4 (84.) Krasniqi (84.). – SR: Litterst (Mühlhausen-Ehingen). – Z: 550.