von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: SpVgg F.A.L. – Hegauer FV 4:1 (2:0). – Bereits in der vierten Minute hatten die Hausherren an der linken Grundlinie einen Freistoß. Diesen setzte Senn an die Querlatte. Im direkten Gegenangriff spielte Hegau in die Spitze und legte quer in die Mitte, dort konnte FAL-Torwart Hummel gerade noch vor dem einschussbereiten Kohler klären. In der elften Minute eroberte FAL-Spieler Krasniqi den Ball im Mittelfeld, sein Pass fand Burgenmeister, der den Angriff zum 1:0 abschloss.

Gute Tormöglichkeiten auf beiden Seiten

In der Folge hatten Krasniqi auf der einen sowie Care, Markus sowie Anton Müller auf der Hegauer Seite gute Tormöglichkeiten, die aber nicht genutzt werden konnten. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte spielten Burgenmeister und Krasniqi einen Doppelpass vor dem gegnerischen Tor. Krasniqi konnte den Angriff zum 2:0 abschließen.

Markus Müller trifft zum 1:2

In der 51. Minute erkämpften sich die Gäste am gegnerischen Strafraum den Ball und passten auf Markus Müller, der zum 1:2-Anschluss trifft. In der 66. Minute schlug die Heimmannschaft einen langen Ball auf Burgenmeister, der den Ball am herauseilenden Torwart vorbei auf Krasniqi spitzelte. Dieser hatte keine Mühe beim 3:1. In der 73. Minute bekamen die Gäste den Ball nicht geklärt. Der F.A.L. spielte auf Krasniqi, der den Torwart umspielte und zum 4:1-Endstand abschloss. (mm)

Tore: 1:0 (11.) Burgenmeister, 2:0 (45.) Krasniqi, 2:1 (51.) M. Müller, 3:1 (66.) Krasniqi, 4:1 (73.) Krasniqi. – SR: Eiletz (Rheinfelden). – Z: 130.

