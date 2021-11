Gottmadingen-Bietingen führte lange beim Türkisch SV Konstanz, musste aber in der 84. Minute das 2:2 hinnehmen. Beide Mannschaften hatten davor ihre Siegchancen nicht genutzt.

Fußball-Landesliga: Türk. SV Konstanz – SC Gottmadingen-Bietingen 2:2 (1:1). – In einem spannenden und guten Landesligaspiel kam der TSV in der elften Minute zur ersten Chance. Der Schuss von Atakan Koyuncuoglu ging aber knapp am