Fußball-Landesliga: FC Gutmadingen – SG Dettingen-Dingelsdorf 5:3 (2:1). – Dank einer souveränen Mannschaftsleistung setzte sich der FC Gutmadingen gegen den Tabellennachbarn mit 5:3 Toren durch. Das Team von Trainer Steffen Breinlinger ließ noch zahlreiche Chancen liegen und hätte bereits zur Pause hoch führen müssen.

Gutmadingen macht mit Flügelspiel Druck

Der FC Gutmadingen machte von Anfang an mit schnellem Flügelspiel Druck. Bereits nach wenigen Minuten wurde das einheimische Angriffsspiel mit der 1:0-Führung belohnt. Nach einer scharfen Hereingabe des gut aufgelegten Außenspielers Tobias Kienzler drückte Lukas Riedmüller aus kurzer Entfernung den Ball ins kurze Ecke. Im Anschluss entfachten die Hausherren ein Powerplay und der Gästetorhüter musst gleich mehrmals retten.

3:0 lag förmlich in der Luft, stattdessen fiel aber das 1:2

Als nach gut zehn Minuten, nach erneuter Vorarbeit von Tobias Kienzler, Spielmacher Sören Seyfried das Leder zum 2:0 ins Netz donnerte, kamen die Gutmadinger noch besser ins Spiel. In der Folgezeit vergaben Torjäger Manuel Huber, Außenspieler Claudius Hirt und Lukas Riedmüller reihenweise die besten Chance. Das vorentscheidende 3:0 lag förmlich in der Luft. Besonders Hirt zeichnete sich in dieser Phase als Chancentod aus. Wie aus heiterem Himmel markierte die Gäste nach einer feinen Einzelleistung von Vicent Moser fünf Minuten vor der Pause das überraschende 1:2.

Dem 1:3 ließ Dettingen-Dingelsdorf gleich das 2:3 folgen

Nach dem Pausenpfiff bestimmten die Gastgeber weiterhin das Geschehen. Nach kluger Vorarbeit von Sören Seyfried jagte Claudius Hirt seine vierte Chance zum 3:1 für Gutmadingen in die Maschen. Die Gäste hatten aber in der Folge ihre beste Phase und kamen durch Simon Büttner zum erneuten Anschlusstreffer. Die Breinlinger-Spieler zeigten aber sofort eine Reaktion.

Mit dem 5:2 war die Partie dann aber entschieden

Nach Steckpass des eingewechselten Ahmet Keysan krönte Tobias Kienzler mit seinem satten Abschluss aus zehn Metern zum 4:2 seine überragende Leistung. Als Lukas Riedmüller acht Minuten später nach klugem Anspiel von Sören Seyfried zum 5:2 nur noch einschieben musste, war die Partie gelaufen.

Dritter Treffer für Dettingen-Dingelsdorf

Wenige Minuten vor Schluss markierten die Gäste durch Angreifer Siomon Büttner den Treffer zum 5:3. In den Schlussminuten gingen die Gutmadinger mit ihren Tormöglichkeiten weiter fahrlässig um. Ahmed Keysan und Benjamin Huber vergaben aus jeweils fünf Meter fast kläglich. Der hoch verdiente Sieg war mehr als verdient. Man vergab aber zu viele klare Möglichkeiten und ließ so die SG-Kicker immer wieder ins Spiel kommen. In dieser Verfassung wird der FC Gutmadingen mit nun 30 Punkten mit dem Abstiegskampf nichts zu haben.

Tore: 1:0 (3.) Riedmüller, 2:0 (12.) Seyfried, 2:1 (39.) Moser, 3:1 (53.) Hirt, 3:2 (55.) Büttner, 4:2 (62.) Kienzler, 5:2 (70.) Riedmüller, 5:3 (70.) Büttner. – SR: Jakob (Altdorf). – Z: 145.



