Fußball vor 1 Stunde

So tippt Alex May den fünften Spieltag in der Landesliga

Der Trainer der SG Dettingen-Dingelsdorf gastiert mit seiner Mannschaft beim Türk. SV Konstanz. Er will sich vorab nicht genau festlegen, wie diese Partie enden wird. Doch welche Ergebnisse sagt Alex May in den weiteren Duellen voraus?