Fußball:SG Dettingen-Dingelsdorf – FC Bad Dürrheim (0:2). – Der FC Bad Dürrheim war von Beginn an deutlich überlegen. Bereits in der fünften Minute hatten die Gäste Pech, als ein Treffer in Wembley-Tor-Manier nicht zählte. Eine Minute später war es aber soweit. Einen Abwehrfehler der SG-Defensive nutzte Aranec zur Bad Dürrheimer Führung aus. In der 14. Minute fand ein weiterer Treffer der Schwarzwälder wegen Abseits keine Anerkennung. Fünf Minuten später widerfuhr dies der SG Dettingen-Dingelsdorf, als Büttners Tor per Kopf ebenfalls wegen einer vorangegangenen Abseitsstellung nicht zählte. In der 25. Minute hätte Bad Dürrheim erhöhen können, ein SG-Verteidiger konnte aber gerade noch auf der Linie klären. Danach kam Dettingen etwas besser ins Spiel, nennenswerte Abschlüsse gab es aber keine. Fünf Minuten vor dem Pausenpfiff überlief Diacko die gesamte SG-Abwehr und schob zum 2:0 ein. SG-Torwart Luca Schmitt verhinderte dann mit einer guten Parade das 0:3, ehe es in die Kabinen ging.

Nach dem Wechsel zeigte die SG Dettingen-Dingelsdorf ihr anderes Gesicht und spielte schönen Tempofußball, zeigte sich allerdings anfällig für gelegentliche Konter der Gäste. In der 51. Minute hatten die Gastgeber Pech bei zwei Großchancen. Auch in der Folgezeit machte die SG viel Druck und erarbeitete sich Chancen. Ein Tor wollte aber vorerst nicht fallen. Drei Minuten vor Schluss war es dann soweit: Daniel Berg verwandelte einen Foulelfmeter zum Anschlusstreffer. Die Platzherren warfen nun alles nach vorne, doch die vielbeinige Abwehr der Schwarzwälder verhinderte einen durchaus verdienten Punktgewinn für Dettingen-Dingelsdorf.

Tore: 0:1 (6.) Aranec, 0:2 (40.) Diacko, 1:2 (87./FE) Berg. – SR: Gallus. Z: 100.

Klare Sache für FC Überlingen

FC Überlingen – SV Denkingen 4:0 (2:0). – Der FC Überlingen startete angriffslustig in die Partie. In der 10. Minute gelang Joshua Keller mit einem Distanzschuss vom Strafraumeck der Führungstreffer für die Einheimischen. In der Folgezeit waren die Gastgeber feldüberlegen, ohne jedoch zu weiteren Torchancen zu kommen. Die erste nennenswerte Möglichkeit für die Gäste ergab sich in der 26. Minute, als in einer unübersichtlichen Situation ein Schuss von Jonathan Schelke am Pfosten landete. Zwei Minuten später musste FC-Torhüter Maximilan Ritzler gegen Torsten Ruddies sein ganzes Können aufbieten, um den Ausgleich der Gäste zu verhindern. Danach bestimmte Überlingen wieder das Spiel. In der 30. Minute knallte Marc Kuczkowski einen Freistoß aus über 20 Metern zum 2:0 ins Dreieck des Gästetors.

Zu Beginn der zweiten Spielhälfte ließen die Gäste durch ihre forsche Spielweise deutlich erkennen, dass sie die Partie keinesfalls schon abgeschrieben hatten. Die erste Chance hatte aber der FC, als Kuczkowski in der 53. Minute aus kurzer Distanz das Tor verfehlte. Besser machte es dann Lukas Müller, der in der 65. Minute einen mustergültigen Angriff des FC zum 3:0 abschloss. Nach einem Freistoß von Daniel Sandhas, den Gästekeeper Patrick Rominger nur abklatschen konnte, hatte Tom Öhler keine Mühe, den Ball zum 4:0-Endstand einzuschieben. (gh)

Tore: 1:0 (10.) Keller, 2:0 (30.) Kuczkowski, 3:0 (65.) Müller, 4:0 (79.) Öhler. – SR: Morat (Villingen-Schwenningen). – Z: 120.

SC Gottmadingen-Bietingen souverän

FV Marbach – SC Gottmadingen-Bietingen 0:4 (0:3). – Nichts zu holen gab es für den FV Marbach gegen motivierte Gäste. Die erste Halbzeit war schwach. Die Marbacher waren in der ersten Viertelstunde überfordert. Yannick Kunz sorgte bereits in der 8. Minute mit einem 20-Meter-Schuss für das 0:1. Kurze Zeit später legte Marco Gruber per Schuss an der Strafraumgrenze neben den Pfosten das 0:2 nach (13.). Keine 180 Sekunden später unterlief den Hausherren bei einem Abstoß ein Abwehrfehler, den Gruber zum 0:3 verwertete. Die Partie schien früh entschieden. Die Gastgeber blieben bis zur Pause in der Offensive harmlos.

Nach dem Wechsel mühte sich Marbach zwar, musste allerdings ab der 69. Minute nach einer Ampelkarte für Drilon Fetahi mit zehn Mann zu Ende spielen. In Überzahl sorgte Jan Faude in der 88. Minute für den 0:4-Endstand. Gottmadingens Torhüter Alain Abaz hatte einen ruhigen Abend. Marbachs Trainer Michael Schnee meinte nach der Partie: „Wir haben den Anfang verschlafen und letztlich durch den schnellen und klaren Rückstand verdient verloren.“

Tore: 0:1 Kunz (8.), 0:2, 0:3 beide Gruber (13./16.), 0:4 Faude (88.). – Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Fetahi (FVM/69.). SR: Robert Franke (Oberhamersbach). – Z: 150.