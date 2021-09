In der Fußball-Landesliga entscheiden die Gäste das Derby für sich. Die Platzherren halten lange gut mit, waren aber in der Offensive aber zu schwach.

Fußball-Landesliga: Türk. SV Konstanz – SG Dettingen-Dingelsdorf 0:3 (0:1). – In einem guten Derby waren die Gäste in der vierten Minute schon durch ein Freistoß Felix Schairer in Führung gegangen.Nach der Führung der Gäste wachten die