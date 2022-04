Fußball-Landesliga: FC Furtwangen – FC Gutmadingen (Samstag, 15 Uhr). Die Gäste haben mit 33 Punkten vor dem Derby fast doppelt so viele Zähler auf dem Konto wie Furtwangen (17). Im ersten Vergleich gab es eine 2:2-Punkteteilung, wobei Furtwangen in der Nachspielzeit zum Ausgleich kam. Ein erneutes Unentschieden würde sicherlich auf beiden Seiten kaum für zufriedene Gesichter sorgen.

Eine enttäuschende Leistung zeigten die Furtwanger Landesliga-Fußballer am vergangenen Mittwoch bei der 0:3-Niederlage in Denkingen. „Wir waren über 90 Minuten unterlegen und hatten kaum gute Torabschlüsse. Ich möchte jetzt mal die Meinung der Spieler einholen und wissen, warum wir unser Potenzial nicht ausschöpfen“, sagt Spielertrainer Jakob Prezer. Hinzu kommt, dass mit Jens Fichter ein Spieler verletzt vom Platz musste, der nun wohl auch einige Partien fehlen wird. Prezer selbst stand auch keine 90 Minuten durch. „Bei mir war die Auswechslung eher eine Vorsichtsmaßnahme.“ Da auch Timo Wagner und Kevin Hoheisel für den Samstag keine Optionen sind, zeichnet sich nur die Rückkehr von Johannes Wehrle ab.

Fußball „Das darf uns nicht passieren“ – FC Gutmadingens Trainer Breinlinger hadert mit seiner Elf Das könnte Sie auch interessieren

Verzwickt ist die Situation auch für Furtwangens Spielausschussvorsitzenden Thomas Losch. „Die Verunsicherung in der Mannschaft ist greifbar. Wir können die personellen Ausfälle nicht kompensieren. Vor diesem Hintergrund bleibt nur das Ziel, in der Tabelle Viertletzter zu werden, um dann zu hoffen, dass sich die Zahl der Absteiger reduziert.“ Für Losch ist die Partie gegen Gutmadingen ein Spiel von zwei Teams auf Augenhöhe. Er hofft, dass die Elf diesmal punktet und sich Selbstvertrauen erarbeitet.

Eine Trotzreaktion wird auch vom FC Gutmadingen erwartet, der ebenso wie Furtwangen in der Rückrunde erst sieben Punkte holte. Auch die Gutmadinger unterlagen zuletzt am vergangenen Wochenende klar mit 0:5 gegen Denkingen. „Bei uns war trotzdem nicht alles schlecht. Wir setzen auf eine Trendwende. Dazu müssen wir selbstbewusster auftreten“, wünscht sich Trainer Steffen Breinlinger. Die Elf habe erkennen müssen, dass in jeder Begegnung das Leistungsmaximum abgerufen werden müsse. „Mit ein paar Prozentpunkten weniger geht es nicht. Ich möchte einen dynamischeren Auftritt sehen. Wir haben oft bewiesen, dass wir dazu in der Lage sind.“

FC Furtwangen - FC Schonach Furtwangen Derbysieger – mit Videos! Das könnte Sie auch interessieren

Auch in Furtwangen hat Breinlinger nicht alle Spieler zur Verfügung, die er gerne in der Startelf hätte. Deswegen schraubt der Übungsleiter seine Erwartungen nicht herunter. „Der Kader darf keine Ausrede sein. Wir müssen unsere Werte verkörpern. Wir haben Spieler, die für uns drei Punkte holen können.“

Videos, Storys und Infos zur Landesliga, Staffel 3, finden Sie hier: