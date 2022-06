Fußball-Landesliga: FC Furtwangen – Spvgg. F.A.L. (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Die jüngsten Leistungen der Furtwanger zeigen, dass der Abstieg in die Bezirksliga nicht sein musste. Vor allem das 3:3 am vergangenen Montag beim Spitzenreiter FC Singen ließ aufhorchen. Nun kommt der Tabellenzweite ins Bregtadion. Das vorerst letzte Landesliga-Spiel der Furtwanger wird sicherlich noch einige Zuschauer mehr anlocken und erneut können die Bregtäler sportlich das Geschehen an der Tabellenspitze beeinflussen. „Unsere Leistung in Singen war, wie ich es mir vorstelle. Hätten wir noch ein paar Spiele mehr, wäre einiges möglich“, orakelt Interimstrainer Jakob Prezer. Der jüngste Aufwärtstrend sorgt, auch wenn er zu spät kommt, für eine laut Prezer „wunderbare Stimmung innerhalb der Mannschaft. Jetzt sind wir die Einheit, die wir leider nicht immer waren.“

Fußball Es wird gefeiert! Die besten Videos aus den Fußball-Amateurligen vom Wochenende Das könnte Sie auch interessieren

Am Samstag wollen sich die Furtwanger noch einmal von ihrer besten Seite zeigen. Prezer: „Natürlich sind wir Außenseiter. Das Spiel in Singen hat jedoch gezeigt, dass uns diese Rolle durchaus liegt. Wir wollen uns keinesfalls in der Defensive verbarrikadieren und dem Gegner zeigen, dass auch wir Qualität in unseren Reihen haben.“

Fußball-Landesliga FC Löffingen kann nur noch hoffen Das könnte Sie auch interessieren

Videos, Storys und Infos zur Landesliga, Staffel 3, finden Sie hier: