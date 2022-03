Fußball-Landesliga: FC Löffingen – FC Schonach 6:0 (3:0). – „Das vierte Spiel in Folge zu Null gespielt und dann muss man erst einmal sechs Tore erzielen“, so der glückliche Trainer des FC Löffingen Jörg Klausmann.

Wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt

Dieser Kantersieg war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, zum so wichtigen Klassenerhalt für den FC Löffingen. In den ersten 20 Minuten konnten die zwar Gäste noch gut mithalten, aber mit zunehmender Spieldauer hatte der FC Schonach dem Tempospiel der Platzherren immer weniger entgegenzusetzen. Eine klare Torchance konnten die Hochschwarzwälder nicht herausarbeiten und auch der Platzverweis aufgrund eines Foulspiels in der 32. Minute von Nico Frey trug eher nicht zum Erfolg bei.

Viele verpasste Chancen für den FC Löffingen

In der zwölften Minute scheiterte Marco Kopp knapp mit einem 20-Meter-Schuss von der Strafraumkante. In der 59. Minute verpassten die Löffinger Stürmer nach einem Eckball knapp die Chance, das Ergebnis höher zu schrauben. Bereits drei Minuten später war es erneut Stürmer Marco Kopp, der am Gästetorhüter Benjamin Wolber trotz einer Riesenchance scheiterte.

Umstellung bewährte sich

Einmal mehr bewährte sich die Umstellung durch Trainer Jörg Klausmann mit Johannes Kaufmann, der in der Abwehr für mehr Sicherheit sorgte. In der 89. Minute verhinderte Benjamin Wolber mit einer Glanzparade eine noch höhere Schonacher Niederlage. Den Schlusspunkt setzte in der 88. Minute Johannes Kaufmann mit einem Traumtor ins Tordreieck.

Tore: 1:0 (21.) Sulzmann, 2:0 (22.) Weißenberger, 3:0 (36.) Kopp, 4:0 (58.) Kopp, 5:0 (81.) Kopp, 6:0 (87.) Kaufmann. – Bes. Vork.: Rote Karte (32.) Frey (Schonach, Foulspiel). – SR: Roeck. – Z: 120.

