Fußball-Landesliga: FC Schonach – VfR Stockach (Sonntag, 15 Uhr). Noch drei Spiele bleiben dem FC Schonach auf der Abschiedstour durch die Landesliga. Dass kommende Saison in Schonach wieder Bezirksliga-Fußball zu sehen sein wird, ist allen Beteiligten längst klar. „Wir haben uns alle mit dem Abstieg abgefunden“, spricht Schonachs Sportvorstand Jürgen Schmidt aus, was sich seit einigen Wochen abzeichnet. Für die Schonacher wird es nun sogar schwer, die rote Laterne noch abzugeben. „Die Chance dazu hatten wir am vergangenen Wochenende in Marbach, haben sie aber verballert“, so Schmidt vor dem Hintergrund eines verschossenen Elfmeters zum möglichen Siegtreffer.

Die Schonacher gehen realistisch in die letzten Spiele gegen Stockach, in Walbertsweiler und gegen den wahrscheinlichen Meister FC Singen. Auch wenn die Aussicht auf Punktezuwachs eher gering ist, so betont Schmidt: „Kampflos werden wir uns nicht geschlagen geben. Das würde auch nicht der Philosophie unserer Mannschaft und der des FC Schonach entsprechen.“

Mit Stockach kommt ein offensivstarker Gegner, der zudem zu den besten Auswärtsteams der Liga zählt. Die Schonacher Personalsituation hat sich im Vergleich zum vergangenen Wochenende nochmals verschlechtert. In Marbach saßen schon nur drei Spieler auf der Wechselbank. Auch wenn die Schonacher Fans ihr Team nicht im Stich lassen, so elektrisiert doch vielmehr das Spiel der zweiten Mannschaft in der Kreisliga B, die zum Derby in Triberg antritt. Doppeleinsätze schließt Schmidt nahezu aus. „Dazu ist das Niveau zwischen Landesliga und Kreisliga B einfach zu groß. Außerdem ist es keinem zuzumuten, innerhalb 24 Stunden zweimal 90 Minuten zu spielen.“

Videos, Storys und Infos zur Landesliga, Staffel 3, finden Sie hier: