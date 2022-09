von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: SC Konstanz-Wollmatingen – SV Walbertsweiler-Rengetsweiler 4:0 (3:0). – Auch am sechsten Spieltag gab es für den FV Walbertsweiler-Rengetsweiler keine Punkte. Schon früh in der Begegnung geriet er auf die Verliererstraße. In der fünften Minute gab es eine Vorlage von Jacopo Corda auf Konstantin Hahn, der am Gästetorwart vorbei den Ball zum Führungstreffer des SCKW ins Netz setzte.

Gastgeber bauen ihre frühe Führung aus

Der Torschütze war weitere fünf Minuten später der Vorlagengeber für Liam Omore, der für den zweiten Treffer der Konstanzer sorgte. Die größte Chance der Gäste, um weiterhin im Spiel zu bleiben, vergab Florian Müller, dessen flach geschossener Strafstoß in der 18. Minute vom SCKW-Torwart gehalten wurde. Etwas besser machte es Jusuf Shala auf der Gegenseite (39. Minute). Zwar war auch da die Hand des Torwarts noch am Ball, aber die konnte nicht verhindern, dass der Ball trotzdem im Netz landete.

Wenige Torraumszenen in der zweiten Hälfte

Halbzeit zwei war eher nicht nach dem Geschmack von anspruchsvollen Fußballfans. Echte Torraumszenen waren Mangelware. Ein Kopfball, der über dem Tor landete von Gästespieler Florian Müller, ein Kopfball von SC-Spieler Tim Krämer, den der Gästetorwart parierte, und das 4:0 durch einen Flachschuss von Konstantin Hahn nach Vorlage von Timo Werne.

Tore: 1:0 (5.) Hahn, 2:0 (11.) Omore, 3:0 (39./FE) Shala, 4:0 (63.) Hahn. – SR: Franke (Oberhamersbach). – Z: 100.

