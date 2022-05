von unserer Sportredaktion

SC Gottmadingen-Bietingen – FV Walbertsweiler-Rengetsweiler 4:2 (3:2). – 90 Minuten Tempo, viele Zweikämpfe und ein verdienter Sieger. Die frühe Führung des SC Gottmadingen-Bietingen durch Gruber (5.) nach Vorarbeit von Margraf hielt nur drei Minuten. Nach einer unglücklichen Verlängerung hatte Müller in der 8. Minute keine Mühe, sich beim 1:1 die Ecke auszusuchen. Bei einer Abwehraktion verletzte sich FV-Spieler Siebenrock und auch sein Teamkollege Osswald musste früh vom Feld.

Der sehr gute Torhüter Eric Herz entschärfte einen 17-Meter-Freistoß von SC-Spieler Schmittschneider und war immer wieder präsent. Margraf köpfte nach einer Ecke zum 2:1 ein (21.). Den erneuten Ausgleich für Walbertsweiler-Rengetsweiler erzielte wieder Müller per Foulelfmeter (30.). Drei Minuten später gelang die erneute SC-Führung durch einen Strafstoß von Sven Faude.

In der zweiten Hälfte hatte Gottmadingen-Bietingen Chancen für zwei Spiele. Ein 25-Meter-Freistoß von Sven Faude landete am Pfosten. Max Schopper spielte präzise in die Gasse, und Gruber erlöste die Fans der Heimmannschaft mit dem Treffer zum 4:2-Endstand (78.). (re)

Tore: 1:0 (5.) Gruber, 1:1 (8.) Müller, 2:1 (21.) Margraf, 2:2 (30./FE) Müller, 3:2 (33./FE) S. Faude, 4:2 (78.) Gruber. – SR: Heinrich (St. Märgen). – Z: 150.