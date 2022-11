von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: SC Gottmadingen-Bietingen – FC Gutmadingen 3:2 (2:0). – Die Gastgeber hatten auf dem Katzental-Sportplatz schon in der Anfangsphase gute Möglichkeiten, in Führung zu gehen. Für diese sorgte dann Enrique-Leon Barisic in der 22. Minute mit einem souverän verwandelten Strafstoßtor. Auch in der Folgezeit hatte der SC Gottmadingen-Bietingen spielerische Vorteile und drängte auf den zweiten Treffer gegen den FC Gutmadingen, der sich nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl der Angriffe der Gastgeber erwehren musste. Marco Grubers Schuss in der 40. Minute wurde noch abgewehrt, doch Bastian Schmittschneider stand goldrichtig und staubte zum 2:0 ab.

SC Konstanz-Wollmatingen - FC Bad Dürrheim SC Konstanz-Wollmatingen lässt gegen FC Bad Dürrheim nichts anbrennen Das könnte Sie auch interessieren

Die Gäste aus Gutmadingen gaben sich jedoch nicht geschlagen und hatten nach dem Wechsel einige aussichtsreiche Konterchancen. Eine nutzte Clemens Vöckt zum Anschlusstreffer (56.). Nur zwei Minuten später sorgte Justin Reiser per Foulelfmeter für den Ausgleich – das Spiel war wieder offen. Das Spiel wurde nun hektischer. Der SC Gottmadingen-Bietingen drängte auf den Siegtreffer, doch Gutmadingen wehrte sich trotz Unterzahl tapfer. Mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag sorgte Enrique-Leon Barisic in der 66. Minute für die erneute Führung der Platzherren. Die Gäste warfen noch einmal alles nach vorne, um zumindest einen Punkt retten zu können. Es blieb aber beim 3:2.

Das Fazit von SC-Trainer Niklas Bucher: „Wir haben es verpasst, nach dem 2:0 alles klarzumachen. So wurde es noch einmal spannend, mit großem Kampf haben wir dann am Ende aber den Sieg über die Zeit gebracht.“

Tore: 1:0 (22.) Barisic, 2:0 (40.) Schmittschneider, 2:1 (56.) Vöckt, 2:2 (58.) Reiser, 3:2 (66.) Barisic. – SR: Hecker.

Infos und Storys zur Landesliga, Staffel 3 finden Sie hier: