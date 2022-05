Fußball-Landesliga: FC Löffingen – FV Walbertsweiler-Rengetsweiler 1:2 (0:2). – Löffingen startete gut in die Partie und hatte in den ersten zehn Minuten einige gute Chancen zur möglichen Führung. Besser machten es die Gäste, die nach einer Viertelstunde durch Ciuntu zuschlugen. Nur zehn Minuten später folgte der zweite Treffer, ihm ging ein schöner Doppelpass zwischen Ciuntu und Müller voraus, den Müller mit einem Schuss durch die Beine des Torhüters abschloss. Löffingen offenbarte in der Phase einige Fehler in der Abwehrarbeit.

Ungenutzte Möglichkeiten

Nach dem Seitenwechsel versuchte der Gastgeber der Partie eine Wende zu geben. Mit dem Anschlusstreffer durch Kopp schien Löffingen auf einem guten Weg und startete einen Sturmlauf. Einige gute Möglichkeiten nach Eckbällen und Freistößen blieben jedoch ungenutzt. Die Gäste mussten in der fünfminütigen Nachspielzeit um die drei Punkte bangen, hatten jedoch auch noch eine gute Freistoßmöglichkeit. Die Partie lebte von der Spannung bis zum Abpfiff.

Tore: 0:1 (15.) Ciuntu, 0:2 (25.) Müller, 1:2 (60.) Kopp. – SR: Jacquemoth. – Z: 250.

