Fußball-Landesliga: FC Löffingen – FC Schonach (Samstag, 14.30 Uhr). Während der FC Löffingen mit drei Spielen ohne Niederlage ausgezeichnet aus der Winterpause gekommen ist, blieb Schonach in den ersten zwei Partien ohne Punkte. Damit sind die Rollen des Favoriten und des Außenseiters im Schwarzwaldderby klar verteilt.

Mit sieben von neun möglichen Punkten hat Löffingen nach der Winterpause einen großartigen Start hingelegt. Nicht minder wichtig ist neben der Punktausbeute die Tatsache, dass die Löffinger in den 270 Minuten ohne Gegentreffer blieben. „Gegen Schonach sind wir nun das erste Mal seit vielen Monaten sogar wieder Favorit, was die Aufgabe nicht einfacher macht, da auch Schonach eine gute Mannschaft besitzt und in Löffingen nichts zu verlieren hat. Wir müssen da genau so konzentriert wie in den vorherigen Partien auftreten“, betont Klausmann.

Mit dem torlosen Remis am Mittwochabend gegen die SG Dettingen war Klausmann nicht unzufrieden. „Wir hätten auch volles Risiko gehen können, was die Gefahr eröffnet, ausgekontert zu werden. Der Punkt kann noch sehr wertvoll werden“, so Klausmann. Fehlen wird gegen Schonach erneut Benjamin Gaudig. Auch Daniel Fuß, Florian Hofmann und Felix Kohler stehen nicht zur Verfügung. Am Mittwoch kamen Marco Schwirtz und Fabian Benz zu Teileinsätzen. Einmal mehr zeigte gegen die SG Dettingen der junge Philip Satler im Tor, dass sich der Trainer auf ihn verlassen kann.

Schonachs Trainer Coskun Öztürk steht einmal mehr nur ein kleiner Kader zur Verfügung. Doch der Spielertrainer will nicht jammern und vielmehr die Aufgabe zuversichtlich angehen. „Wenn wir Löffingen ärgern wollen, müssen wir taktisch disziplinierter auftreten. Zuletzt gegen die SG Dettingen haben wir in der zweiten Halbzeit die taktischen Vorgaben nicht erfüllt. Wir wurden ungeduldig und sind teilweise vogelwild aufgetreten. So etwas nutzen die Gegner in der Liga knallhart aus.“ Für Öztürk war die jüngste Heimpartie daher eher ein Schritt zurück.

In Löffingen möchten er und seine Mitspieler wieder den Vorwärtsgang einlegen. Wie das geht, zeigten die Schonacher vor zwei Wochen in Neustadt (0:1), als sie die Partie lange offen hielten und sogar an einem Punktgewinn schnupperten. „Wir haben in Löffingen nichts zu verlieren, können aber viel gewinnen. Du kannst ein Spiel verlieren, aber es kommt immer auf das Wie an“, verdeutlicht Öztürk und packt seine Spieler anschließend an der Ehre. „Landesliga zu spielen ist in Schonach noch immer eine tolle Herausforderung und keine Selbstverständlichkeit. Da muss jede Partie ein Festtag sein.“ Im Training ließen sich wegen der Personalsorgen längst nicht alle Ideen und Vorstellungen umsetzen, doch die Intensität der Übungseinheiten war hoch. Nur zu gerne möchte Öztürk wieder auf Spieler wie Jannik Reiner zurückgreifen. Er ist für den Trainer ein ganz wichtiger Spieler.