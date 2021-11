von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: FV Walbertsweiler-Rengetsweiler – FC Furtwangen 2:2 (2:2). – Wenn ein Spiel von Beginn an von beiden Mannschaften mit offenem Visier begonnen wird, insgesamt vier Aluminiumtreffer zu Buche stehen, und die Zuschauer 22 Großchancen zu sehen bekommen, spricht man von einem rassigen Spiel.

Etwas getrübt wurde die sehr faire Partie lediglich durch die hohe Abspiel- und Abwehrfehlerquote.

Es geht gleich richtig zur Sache

Die Heimmannschaft hatte bereits in der zweiten Minute mit einem Kopfball Pech. Besser machte es auf der anderen Seite Anto Tavic in der vierten Minute, der nach einem Abwehrfehler der Gastgeber Furtwangen in Führung brachte.

Der Ausgleich folgte prompt in der siebten Minute, als Sammy Fischer einen Freistoß nahe der Torauslinie ins lange Furtwanger Eck zirkelte.

Bereits eine Minute später knallte ein Geschoss der Gäste an die Latte. Und wieder war es Sammy Fischer, dem dieses Kunststück mit einem Eckball gelang.

In der 19. Minute nutzte Marvin Lubenow den nächsten Fehler in der Deckung der Gastgeber, umkurvte gekonnt Torwart Nico Specker und schob den Ball zur Führung für Furtwangen ins Tor.

Als Sammy Fischer in der 42. Minute einen Freistoß in den Sechzehner zirkelte, war Fabian Moser mit dem Kopf zum 2:2 zur Stelle.

Viele Chancen nach der Halbzeitpause

Nach der Pause blieb die Heimmannschaft am Drücker, doch der FC Furtwangen war mit Kontern stets gefährlich.

Dennis Hiller und Fabian Osswald hatten jeweils Pech und trafen jeweils nur den Pfosten und die Latte des Furtwanger Tores. Bei insgesamt vier Kopfbällen von Nico Renner und Florian Müller fehlten nur Zentimeter.

Bei drei strittigen Szenen im Strafraum zugunsten der Heimmannschaft sah Schiedsrichter Amin Hamidi keinen Grund zu pfeifen.

Der FV Walbertsweiler-Rengetsweiler wollte vehement den Sieg, doch die Gäste kämpften verbissen und nahmen seit sieben Jahren zum ersten Mal aus Walbertsweiler einen Punkt mit in den Schwarzwald.

Tore: 0:1 (4.) Tavic, 1:1 (7.) Fischer, 1:2 (19.) Lubenow, 2:2 (42.) Moser. SR: Hamidi. – Z: 210.

