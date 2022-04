Fußball-Landesliga: FC Furtwangen – FC Schonach (Samstag, 15.30 Uhr), FC Überlingen – FC Furtwangen (Montag, 15 Uhr). Seit dem 26. März, nach dem der bisherige Trainer Franco de Rosa seinen Abschied verkündete, haben die Bregtäler kein Punktspiel mehr bestritten. Somit steht gegen Schonach heute die Premiere vom neuen Coach Jakob Prezer an, „Seine Art kommt bei den Spielern gut an. Die Mannschaft hat einiges einstudiert und weiß, welch richtungweisende Spiele vor uns liegen. Noch liegen zwölf Spiele vor uns, in denen wir punkten können“, sagt Thomas Losch, sportlicher Leiter in Furtwangen.

Den Auftakt macht der Derby gegen Schonach, ein echtes Kellerduell. In Schonach setzten sich die Bregtäler mit 3:2 Toren durch. In der Liga trennen beide Teams nur drei Punkte. Es könnte erneut ein torreiches Spiel werden, denn Furtwangen (58) und Schonach (64) sind die Spitzenreiter bei den Gegentreffern. „Wir haben auch an der Stabilität der Abwehr gearbeitet. Fast drei Gegentreffer im Schnitt sind natürlich deutlich zu viele“, unterstreicht Losch. Eingestellt haben sich die Bregtäler am Samstag auf 90 Minuten, in denen wohl der Kampf dominieren wird. Furtwangen müsse da mit einer gewissen Lockerheit in die Partie gehen.

Am Montag geht es nach Überlingen. Möglicherweise sind dann auch Kevin Hoheisel, Timo Wagner und Pietro Morreale wieder dabei, die unter der Woche erste Laufeinheiten bestritten und für einen Kurzeinsatz alle drei wohl bereit wären. „Das Spiel gegen Schonach wird eine Partie auf Augenhöhe. In Überlingen sind wir Außenseiter“, so Losch. Der Funktionär kann unterdessen einen Erfolg im personellen Bereich verkünden. „Drei Viertel unserer Spieler haben für die kommende Saison, unabhängig von der Liga, zugesagt.“

