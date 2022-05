Fußball-Landesliga: FC 07 Furtwangen – FV Walbertsweiler-Reng. (Samstag, 15 Uhr). Furtwangen zeigte am vergangenen Wochenende bei der 1:4-Niederlage in Stockach eine starke Leistung. An diese will die Elf von Trainer Jakob Prezer auch am Samstag anknüpfen, dann jedoch mit drei Punkten nach den 90 Minuten. „Wir werden auf Sieg spielen“, kündigt Prezer an und weiß die Zustimmung der Spieler hinter sich. „Der Biss unserer Mannschaft in Stockach hat mir gefallen. Die Stimmung bei uns ist gut. Alles passt im Hinblick auf dieses Spiel, auch im personellen Bereich“, ergänzt Prezer.

Mit dem FV Walbertsweiler empfangen die Bregtäler einen unmittelbaren Tabellennachbarn. Allerdings klafft zwischen beiden Teams eine Lücke von 13 Punkten. Sollte es jedoch tatsächlich fünf Absteiger geben, wonach es aussieht, steht auch für die Gäste noch einiges auf dem Spiel, wenngleich Walbertsweiler zum Saisonabschluss noch zwei Heimspiele gegen Teams vor der Brust hat, die aller hinter dem FV Walbertsweiler stehen.

Erfreut stellte Prezer unter der Woche fest, dass einige wichtige Akteure wieder zur Verfügung stehen. So Manuel Laermann, Timo Wagner oder Lukas Schmitz. Bei Jens Fichter erscheint zumindest ein Teileinsatz denkbar. Prezer kann somit deutlich mehr variieren. In jedem Fall wollen die Bregtäler ihren heimischen Anhängern am Samstag noch einen Sieg schenken.

