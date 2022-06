Fußball-Landesliga: FC Gutmadingen – VfR Stockach (Samstag, 15.30 Uhr). Gutmadingen hat vor dem abschließenden Punktspiel durchaus noch Ziele. So peilt Trainer Steffen Breinlinger den achten Platz und damit die direkte Qualifikation zum südbadischen Pokal an, wobei es Gutmadingen aus eigener Kraft nicht schaffen kann. Zweites Ziel ist der 14. Saisonsieg, um bei 14 Niederlagen eine ausgeglichene Bilanz zu haben. Außerdem möchte der Trainer die nicht zufriedenstellende Rückrundenbilanz verbessern. „Nicht zuletzt wollen wir unseren Anhängern ein erfolgreiches Spiel bieten“, so Breinlinger. In der Vorrunde gelang das mit einem 4:3-Erfolg in Stockach.

Breinlinger erwartet ein offenes Spiel und hat viel Respekt vor dem Gegner. „Stockach ist für mich die Mannschaft der Rückrunde. Die Elf ist in allen Bereichen gut besetzt.“ Eine gute Besetzung werden auch die Gutmadinger aufbieten, zumal der Trainer kaum personelle Sorgen hat, aber keine größeren Experimente plant. „In unserem sehr ausgeglichenen Kader haben alle Spieler ausreichend Zeit auf ihrem Einsatzkonto. Es geht jetzt nicht darum, irgendwelche Spieler mit längeren Einsatzzeiten zu belohnen. Wir werden mit einer starken Mannschaft beginnen“, kündigt Breinlinger an. Eine Ausnahme wird er jedoch machen. Im Tor der Gutmadinger wird Christian Jaensch stehen, der in diesem Jahr durch einige persönliche Rückschläge gebeutelt wurde.

