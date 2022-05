Fußball-Landesliga: FC Schonach – SC Gottmadingen-Biet. (Sonntag, 15 Uhr). Noch fünf Spiele, drei davon auf eigenem Platz, bleiben dem FC Schonach noch, bevor es voraussichtlich eine Liga tiefer geht. Am Sonntag gilt es, eine konzentrierte Leistung abzurufen, um zumindest noch die rote Laterne abzugeben. Allerdings begleiten Trainer Coskun Öztürk einmal mehr massive personelle Sorgen. Öztürk fasst das Dilemma in einem Satz zusammen: „Es ist gut, dass unsere zweite Mannschaft am Wochenende spielfrei ist.“

Auch wenn in Schonach offenbar keiner mehr an den Klassenerhalt glaubt, die wenigen Jungs im Kader haben sich den größten Respekt des Spielertrainers verdient: „Ich kann mich auf diese Spieler verlassen. Für die, die da sind, ist es ein Erlebnis, in der Landesliga zu spielen“ Öztürk wird auf den gleichen Kader setzen, der am vergangenen Samstag in Gutmadingen einen Punkt in der Nachspielzeit noch aus der Hand gab und somit einen weiteren Nackenschlag kassierte. „Zwei Aspekte zeichnen uns aus: die Fitness und die gute Einstellung der Jungs“, macht Öztürk deutlich.

Durch die großen Personalsorgen ist es für den Übungsleiter schwierig, unter der Woche ein geregeltes Training durchzuziehen. Zwar seien die Spieler, darunter viele Teenager, mit großem Eifer dabei, doch taktisch lasse sich nur bedingt arbeiten. „Mit Ausnahme des 0:8 gegen Überlingen haben wir seit Wochen jedes Spiel mit nur einem Tor Unterschied verloren. Das zeigt, dass meine Nachfolger Spieler übernehmen, mit denen es sich gut arbeiten lässt“, ergänzt Öztürk, der sich aktuell selbst mit Schmerzen durch die Spiele quält.

