Fußball-Landesliga: Hegauer FV – FC Neustadt (Samstag, 15.30 Uhr). Neustadt hat 18 der bisherigen 31 Spiele gewonnen und auch beim Hegauer FV sind wieder drei Punkte das klare Ziel. „Wir haben uns schon vor der Partie gegen Bad Dürrheim am vergangenen Montag darauf eingeschworen, die Runde mit 64 Punkten und Platz vier zu beenden. Dazu brauchen wir am Samstag noch einen Sieg“, macht Trainer Ranil Weerakkody deutlich.

Beim 2:0-Heimsieg in der Vorrunde haben die Hochschwarzwälder gute Erfahrungen mit der Elf aus dem Hegau gemacht. Einige kleinere Umstellungen sind fest eingeplant. „Wir haben einige Spieler, die immer im Training waren und dennoch nicht so viele Einsatzminuten hatten. Ihnen geben wir als Dankeschön diesmal mehr Spielzeit“, ergänzt Weerakkody. Jannik Schlegel ist so ein Spieler, an den Weerakkody denkt. Wieder dabei ist Tom Rommler.

