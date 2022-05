Fußball-Landesliga: FC Überlingen – FC Neustadt (Samstag, 15.30 Uhr). Neustadt reist nach zuletzt sieben Spielen ohne Niederlage mit breiter Brust zum Tabellendritten. Die Hochschwarzwälder wollen sich für die 0:3-Heimniederlage in der Hinrunde revanchieren. Damals fielen alle Treffer in den letzten 30 Spielminuten. „Der Spielverlauf war damals nicht so eindeutig, wie es das Ergebnis ausdrückt. Hinzu kam bei uns eine schwere Verletzung eines Spielers, was die anderen Akteure beschäftigte und der Spielfluss verloren ging“, blendet FCN-Trainer Ranil Weerakkody zurück.

Am Mittwoch sah Weerakkody beim 3:1-Erfolg in Furtwangen in den ersten 45 Minuten einige ungewohnte Fehler bei seiner Elf: „Wir waren beim 0:1 nicht wach und unser Aufbauspiel gefiel mir auch nicht. Erst nach dem Seitenwechsel wurden wir griffiger und hätten höher gewinnen können.“ Vor der Partie in Überlingen ist der Übungsleiter gelassen: „Wir wollen ein Spitzenteam der Liga ärgern. Auch wenn am Mittwoch einige Spieler müde wirkten, bis Samstag sind wir wieder fit.“

Fehlen werden weiterhin die verletzten Niklas Eckert und Thomas Fischer. Hinter dem Einsatz von Sime Fantov steht ein Fragezeichen. Wieder im Kader ist Paul Brosi.

