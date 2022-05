von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: FC Neustadt – Spvgg F.A.L. 3:1 (1:1). – Schon im ersten Spielabschnitt war es eine Partie auf Augenhöhe. Die Gäste, als Tabellenführer angereist, waren von Beginn an bemüht, das Spielgeschehen an sich zu reißen. Doch Neustadt hielt gut dagegen und ließ nur wenig zu.

F.A.L. ging in Führung, Neustadt glich bald aus

Doch die Führung der Gäste (28. Minute) durch Huber war nicht zu verhindern. Nun erhöhten die Platzherren etwas den Druck und ka men (37.) durch Tritschler zum gerechten Ausgleich. Ohne weitere Treffer ging es in die Pause.

Neustadt hatte die größeren Kraftreserven

In der zweiten Halbzeit war die Partie vor 100 Besuchern im Jahnstadion die nächsten 30 Minuten ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten. In der Schlussphase hatten aber die Platzherren größere Kraftreserven und kamen (77.) durch Torjäger Samma zur 2:1-Führung. Die Bemühungen der Gäste für den Ausgleich wurden von Neustädter Team früh zunichtegemacht. In der Nachspielzeit machte Tritschler mit dem 3:1 den Erfolg perfekt.

Tabellenführer F.A.L. vom Thron gestürzt

Mit dem Sieg stürzten sie den Tabellenführer, der wieder vom erfolgreichen FC Singen abgelöst wurde.

Tore: 0:1 (28.) Huber, 1:1 (37.) Tritschler, 2:1 (77.) Samma, 3:1 (93.) D. Tritschler. – SR: Satriano (Zell im Wiesental). – ZS: 100.

