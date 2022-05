Fußball-Landesliga: FC Furtwangen – FC Neustadt 1:3 (1:2). Der FC Neustadt setzte sich im Lokalduell trotz einem frühen Rückstand verdient mit 3:1 durch.

Der FC Furtwangen war zu Beginn die bessere Mannschaft und ging bereits nach acht Minuten verdient in Führung: Lukas Schmitz verwertete eine Ecke per Kopf zum 1:0. Dies war gleichzeitig der Weckruf für die Gäste, die nur fünf Minuten später antworteten: David Tritschler fälschte einen Fernschuss noch leicht ab, dennoch kullerte der Ball durch die Beine des Furtwanger Schlussmanns Prendi zum 1:1.

In der Folge waren die Gäste die aktivere und spielerisch bessere Mannschaft und hatten in Minute 20 Pech bei einem Lattenschuss von Sam Samma. Dann hatte Furtwangens Anto Tavic zwei gute Kopfballchancen, einer davon landete am Pfosten. Kurz vor der Pause dann wieder Aluminium auf der anderen Seite: Markus Tritschler köpfte den Ball an die Latte, und während alle Gegenspieler nur zuschauten, staubte Tritschler den Abpraller selbst ins Tor ab. Somit ging es mit dem 1:2 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel hatte Furtwangen durch Johannes Wehrle eine gute Chance, dessen Schuss lenkte allerdings der Neustädter Torhüter Werner um den Pfosten. Wenig später entschied Tobias Gutscher mit einem Kopfball in den Winkel dann die Partie zugunsten der Gäste, die sich letztlich verdient durchsetzten. Tore: 1:0 (8.) Schmitz, 1:1 (13.) Tritschler, 1:2 (45.) Tritschler, 1:3 (70.) Gutscher. ZS: 100. SR: Niklas Zygan (Malsch).

