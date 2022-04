von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: FC Singen – Türk. SV Konstanz 6:3 (1:0). – Bei perfekten äußeren Bedingungen wollte die Jeske-Elf unbedingt mit einem Sieg das Osterwochenende abschließen. Die Hausherren waren von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft.

Frühe Führung für die Heimmannschaft

In der siebten Minute brachte Holzreiter seine Farben dann auch folgerichtig mit 1:0 in Führung. Die Gastgeber waren deutlich mehr am Ball und kamen offensiv immer wieder zu Halbchancen. Ein ums andere Mal brachten die Singener die Gäste in Verlegenheit, doch weitere Treffer blieben aus. In der 34. Minute hatten die Fans schon den Torschrei auf den Lippen, doch nach einer prima Hereingabe von Ceesay fehlten Körner die berühmten Zentimeter. Kurz vor dem Pausenpfiff hatten die Gäste noch eine gute Möglichkeit, doch Sieler parierte stark gegen Karacan, als dieser auf ihn zulief.

Torfestival in der zweiten Hälfte

Der zweite Abschnitt begann ganz nach dem Geschmack der Einheimischen. In der 48. Minute erhöhte Körne auf 2:0 nach schöner Vorarbeit von Zidan. Postwendend gelang den Gästen der Anschlusstreffer durch Koyuncoglu (50. Minute). Nur vier Minuten später stellte Ceesay nach einem prima Zuspiel von Holzreiter den alten Abstand wieder her (54.). In der 66. Minute konnte sich Ladan in die Torschützenliste eintragen, nachdem sein Kopfball den Weg ins Tor gefunden hatte. Jetzt waren die Gäste wieder dran und so verkürzte Karacan auf 2:4 (70.).

Gastgeber erhöhen auf sechs Tore

Ceesay machte nach einem tollen Solo alles klar und erhöhte sehenswert auf 5:2 (78.). Das war allerdings noch nicht das Ende in dieser Partie. In der 88. Minute zeigte der Schiedsrichter zur Verwunderung der Singener auf den Punkt. Kir ließ sich nicht zweimal bitten und verkürzte nochmals auf 3:5. Den Schlusspunkt in dieser torreichen Begegnung erzielte Körner per Abpraller, nachdem Jeske einen Freistoß gegen den Pfosten gehämmert hatte (90.). So stand am Ende ein verdienter Sieg für die Hohentwieler, die das gesamte Spiel über die bessere und aktivere Mannschaft waren. (mab)

Tore: 1:0 (7.) Holzreiter, 2:0 (48.) Ceesay, 2:1 (50.) A. Koyuncoglu, 3:1 (54.) Ceesay, 4:1 (66.) Ladan, 4:2 (70.) Karacan, 5:2 (78.) Ceesay, 5:3 (88./FE) Kir, 6:3 (90.) Körner. – SR: Redmann. – Z: 200.

Alle Spielberichte der Fußball-Landesliga gibt es hier: