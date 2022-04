Fußball-Landesliga: FC Schonach – SV Denkingen (Sonntag, 15 Uhr). Für den FC Schonach ist die Chance auf den Klassenerhalt in den vergangenen Wochen in weite Ferne gerückt. Das Schlusslicht hat bereits 15 Zähler Rückstand auf den sechstletzten Platz, jedoch selbst erst zehn Punkte auf der Habenseite. Es ehrt die Schonacher, dass sie sich dennoch gut verkaufen und nie aufgeben. Vor allem auf eigenem Platz sollen noch einige Punktgewinne gelingen. Am Sonntag kann die Elf um Spielertrainer Coskun Öztürk die Denkinger noch stärker in den Tabellenkeller ziehen. In Denkingen schnupperten die Schonacher an einem Auswärtssieg. Bis in die 92. Minute führten sie mit 2:1 und kassierten noch den 2:2-Ausgleich.

FC Schonach - FC Bad Dürrheim FC Schonach knöpft Bad Dürrheim Punkt ab! Mit Videos! Das könnte Sie auch interessieren

Denkingen hat nach der Winterpause keine guten Erinnerungen an die Duelle gegen die Teams aus dem Schwarzwald. Gegen Bad Dürrheim (0:1) und in Löffingen (0:2) gelang nicht einmal ein Treffer. Nun möchten die Schonacher gern Stolperstein Nummer drei werden. „Für uns ist jede Begegnung schon eine Art Abschiedsspiel in der Liga. Mit dem Hinspiel würde ich die kommende Aufgabe nicht vergleichen, denn da stand eine ganze andere Schonacher Elf auf dem Platz“, sagt Öztürk.

FC Schonach - SG Dettingen-Dingelsdorf Klare Heimniederlage für Schlusslicht Schonach – mit Videos! Das könnte Sie auch interessieren

Personell hat der Trainer erstmals nach der Winterpause keine Sorgen. Der gesamte Kader steht zur Verfügung. Dadurch könnte es sein, dass der Trainer Öztürk seinen Platz im Angriff einem anderen Spieler zur Verfügung stellt. „Da wir die kommenden Partien schon als Vorbereitung für die nächste Saison werten, setze ich gerne einen anderen Spieler ein“, sagt Öztürk.

Weitere Videos, Storys und Infos zur Landesliga, Staffel 3, finden Sie hier: