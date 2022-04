Fußball-Landesliga: SV Denkingen – FC 07 Furtwangen (Samstag, 15.30 Uhr). Mit dem neuen Trainer Jakob Prezer will der FC Furtwangen das Ruder herumreißen und den Klassenerhalt schaffen. Am Donnerstagabend stand Prezer erstmals in seiner neuen Funktion auf dem Trainingsplatz. „Von Jakob und mir hat es eine Ansprache an die Mannschaft gegeben. Wir wissen, dass es fünf vor zwölf ist. Noch haben wir genügend Spiele, um unsere Situation zu verbessern. Es wäre wichtig, gleich in Denkingen damit anzufangen, auch wenn uns dort ein heißes Pflaster erwartet“, sagt Furtwangens Sportvorstand Thomas Losch. Im ersten Vergleich der Saison kassierten die Bregtäler auf eigenem Platz gegen Denkingen eine 0:3-Niederlage.

Losch hatte zuletzt bemängelt, dass bei den Grünweißen viele Einzelkönner, aber keine Mannschaft auf dem Platz stünden. Nun gelte es wieder dahin zu kommen, dass jeder Spieler für den anderen kämpft und verlorene Bälle zurückerobert werden. Losch fordert, „dass wir die Ärmel hochkrempeln, im Kopf da sind und mit einer Mentalität auf den Platz gehen, die Furtwangen in der Vergangenheit oft ausgezeichnet hat“.

Fehlen wird weiterhin der gesperrte Pietro Morreale, dessen Dauer der Sperre bisher nicht bekannt ist. Ob die Winter-Neuzugänge Kevin Hoheisel und Timo Wagner wieder zur Verfügung stehen, bleibt offen. Hoheisel stieg am Donnerstag wieder in das Training ein. Bei Wagner ist ein Einsatz denkbar, aber keinesfalls sicher. Möglicherweise werden beide eher zu Kurzeinsätzen kommen oder im Hinblick auf das kommende Heimspiel gegen Schonach noch geschont. Auch ohne das Duo haben die Bregtäler noch genügend Spieler in ihren Reihen, die ihre Landesliga-Tauglichkeit schon mehrfach unter Beweis gestellt haben.

