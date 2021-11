von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: SpVgg F.A.L. – FC Furtwangen 5:2 (1:0). – In der Anfangsphase entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel, welches sich hauptsächlich im Mittelfeld abspielte. F.A.L. war wie immer über die starke Offensive gefährlich, kam aber erst in der 25. Minute zur ersten guten Möglichkeit.

1:0 – wunderschön über mehrere Stafetten

Fünf Minuten später war es soweit. Die SpVgg brachte den Ball wunderschön über mehrere Stafetten ins Zentrum des FC Furtwangen und Qendrim Krasniqi schon zum verdienten 1:0 ein. Die Gäste waren trotz des Gegentreffers kämpferisch eingestellt und spielten sich gute Aktionen heraus. Vor der Halbzeit hatten aber auch die Hausherren mehrmals die Möglichkeit zu erhöhen. Der finale Pass fehlte aber zu diesem Zeitpunkt noch.

Furtwangen nach Gelb-Roter Karte in Unterzahl

Nach der Pause klappte dann alles. in der 53. Minute kam wieder Krasniqi an den Ball, umlief Schlussmann Christoph Wehrle und schob ins leere Tor ein. Nachdem anschließend dann ein Platzverweis für Furtwangen (60. Minute) auch noch die Unterzahl bedeutete, dachte jeder, das Spiel sei entschieden. Doch in der 60. Minute kam es zum überraschenden 1:2-Anschlusstreffer durch Peter Bächle, der eine Unordnung im F.A.L.-Team ausnutzte.

Das 3:1 entschied die Partie

Als F.A.L. aber im Gegenzug auf 3:1 erhöht hatte, war die Partie sozusagen entschieden. Burgenmeister kam wieder nach einer spielerischen Supermannschaftleistung an den Ball und zog trocken ab. Von Furtwangen kam danach nicht mehr viel. Die Spielvereinigung spielte ihr Klasse aus und ließ den Ball laufen. Senn, den man aus der guten Heimmannschaft etwas hervorheben muss, spielte wieder schön in die Gasse auf Burgenmeister, der auf 4:1 erhöhte. Krasniqi machte seinen Dreierpack zum 5:1 anschließend klar. Der Ehrentreffer zum 5:2 von Tavic ging dann etwas unter.

Tore: 1:0 (30.) Krasniqi, 2:0 (53.) Krasniqi, 2:1 (60.) Bächle, 3:1 (61.) Burgenmeister, 4:1 (74.) Burgenmeister, 5:1 (77.) Krasniqi, 5:2 (88.) Tavic. – SR: Böhler. – Z: 100.

Alle Spielberichte der Fußball-Landesliga gibt es hier