von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: FC Gutmadingen – SV Denkingen 2:3 (2:1). – Vor rund 110 Zuschauern fand Gutmadingen schnell und gut in die Partie. Nur wurden die Angriffsbemühungen der Gastgeber aber in den ersten 15 Minuten nicht belohnt. Stattdessen nutzten die Gäste einen Abwehrfehler durch Timo Wagner (16.) zur Führung aus. Danach blieb Gutmadingen die aktivere Mannschaft im Spiel auf Augenhöhe. Belohnt wurden die Platzherren Mitte der Halbzeit durch den Ausgleich (33. Minute) von Riedmüller. Nur fünf Minuten später erzielte Manuel Huber die umjubelte 2:1-Führung, an der es sich bis zur Pause nichts mehr änderte.

Gutmadingen kommt mit 2:1-Führung aus der Pause

Für den zweiten Spielabschnitt hatten sich die Gastgeber viel vorgenommen. Aber die Zweikämpfe mit den Gästen gingen größtenteils nach der Pause verloren. Schon nach vier Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Lukas Kaltenschlager den 2:2-Ausgleich.

Denkingen gleicht aus und geht nach Strafstoßtor 3:2 in Führung

Nach einem Foul im Gutmadinger Strafraum verwandelte Steffen Allgaier den Strafstoß (60. Minute) sicher zur Führung der Denkinger. Fortan versuchten die Gastgeber, die Partie nochmals zu drehen. Doch die starke Abwehrarbeit der Gäste verhinderte dieses Vorhaben. Insgesamt war aber FC-Trainer Breinlinger mit der deutlich besseren Leistung wie zuletzt in Stockach zufrieden. Eine Punkteteilung wäre gerechter gewesen.

Tore: 0:1 (16.) Timo Wagner, 1:1 (33.) Lukas Riedmüller, 2:1 (38.) Manuel Huber, 2:2 (49.) Lukas Kaltenstadler, 2:3 (60.) Steffen Allgaier. – SR: Valentin Roeck. – Z: 110.

