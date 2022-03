Fußball-Landesliga: Spvgg. F.A.L. – FV Marbach (Sonntag, 14.30 Uhr). Eine schier unlösbare Aufgabe wartet auf den FV Marbach. Beim Tabellenzweiten treffen die Schwarzwälder auf einen Gegner, der seit Oktober 2021 kein Punktspiel mehr verloren hat und zwischenzeitlich zum heißen Kreis der Titelanwärter gehört. Dem gegenüber steht die schwache Marbacher Auswärtsbilanz mit neun Niederlagen bei neun Spielen und einem Torverhältnis von 4:31 auf auswärtigen Plätzen. Auf eigenem Rasen kassierten die Marbacher im vergangenen Herbst gegen F.A.L. eine 0:4-Niederlage.

Ein Aspekt allerdings sollte Mut machen. Am vergangenen Samstag war die Konstellation gegen den Spitzenreiter FC Singen nahezu identisch. Da legten die Marbacher mit der 2:0-Führung einen furiosen Start hin, bevor der Favorit mit dem 4:2-Erfolg doch noch die drei Punkte einkassierte.

„Natürlich sprechen alle Bilanzen gegen uns. Wir haben in Frickingen nichts zu verlieren und werden einen neuen Anlauf starten, um die ersten Punkte von unseren Dienstreisen mitzubringen“, gibt sich Marbachs Trainer Michael Schnee kämpferisch. Der Übungsleiter hat personell weiterhin große Sorgen, doch es gibt auch drei Rückkehrer. Die Brüder Oliver und Niklas Burkhard sowie Philipp Daneliuc stehen wieder zur Verfügung.

Schnee ist überzeugt, dass seine Spieler sich nicht verstecken werden. Gerade in so einer Partie seien die Führungsspieler gefragt. „Wir haben gegen Singen gezeigt, dass der Abstand von uns zu den Top-Teams der Liga nicht so groß ist, wie es die Tabelle vermuten lässt. Die Konstellation gegen F.A.L. ist ähnlich“, versucht Schnee seine Akteure aufzubauen. Am Willen werde es nicht liegen. Schnee: „Frickingen muss erst einmal die Spannung hochhalten. Es gibt viele Beispiele dafür, wie sich klare Favoriten gegen große Außenseiter schwertun. Für uns ist diese Partie ein Bonusspiel.“

