von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: FV Marbach – FC Überlingen 2:1 (1:0). – Einen von der Tabellensituation her gesehen unerwarteten Heimsieg feierte der abstiegsbedrohte FV Marbach vor 150 Besuchern gegen den Favoriten Überlingen. Die Gastgeber starteten mit einer extrem defensiven Einstellung. Die Gäste vom Bodensee suchten vergeblich nach Möglichkeiten, das Marbacher Bollwerk aus den Angeln zu heben und Torerfolge zu erzielen. Kurz vor der Pause schloss Effinger erfolgreich einen Konterangriff der Gastgeber zur 1:0-Führung ab.

Effinger trifft gleich zwei Mal

Auch in der zweiten Halbzeit hielt der Marbacher Trainer Schnee an seiner Taktik und Spielweise fest. Damit hatten die Gastgeber nach der 55. Minute wieder Glück, denn Effinger traf zum 2:0g. Überlingen fand über die gesamte Spielzeit keine Lösungen, die tiefe Spielweise des Gegners zu überwinden. Sie erzielten erst in der Nachspielzeit kurz vor dem Abpfiff des Schiedsrichter noch das 1:2 zum Endstand. Für Marbach war es ein wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. Nun soll am Wochenende in Neustadt der erste Auswärtserfolg angestrebt werden.

Tore: 1:0 (44.) Effinger, 2:0 (55.) Effinger, 2:1 (95.) Kuczkowski. – SR: Cretnik (Stockach). – Z: 150.

