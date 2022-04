von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: FC Überlingen – FC Furtwangen 6:0 (2:0). – Der FC Überlingen zeigte von Beginn an, dass er nach dem Sieg über Tabellenführer FC Singen zwei Tage zuvor nachlegen will. So entwickelte sich eine über weite Strecke einseitige Partie, in der die Gäste über die gesamte Spielzeit in die Defensive gedrängt wurden.

Kuczkowski führt seine Mannschaft zum 4:0

Den Auftakt zum Überlinger Torfestival machte der vierfache Torschütze Marc Kuczkowski in der zehnten Minute nach einem Zuspiel von Lukas Müller. In der 23. Minute verhinderte der Furtwangener Torhüter Donaldo Prendi mit einer Blitzreaktion gegen Kuczkowski den zweiten Überlinger Treffer. In der 34. Minute war er dann erneut gegen Kuczkowski aber machtlos. Die Gäste blieben in der ersten Halbzeit ohne eine ernsthafte Tormöglichkeit. Den letzten Zweifel am Überlinger Sieg beseitigte Kuczkowski in der 49. Minute. Ein schönes Zuspiel von Joshua Keller schloss er zum 3:0 ab. Mit einem Distanzschuss ins Dreieck des Furtwangener Tores erzielte Kuczkowski das 4:0.

Auswechslungen halten Überlingen nicht auf

Nach diesem Treffer nahm FC-Trainer Michael Krause einige Auswechslungen vor, was sich auf den Spielfluss des Gastgebers zwar auswirkte, an der deutlichen Überlegenheit aber nichts änderte. In der 67. Minute schloss Marcel Auer einen Eckball per Kopf zum fünften Überlinger Treffer ab. In der 68. Minute war die einzig wirkliche gefährliche Aktion der Gäste zu verzeichnen. Der Überlinger Torhüter Maximilian Ritzler stoppte aber den Furtwangener Adolf Scherer in aussichtsreicher Position. In der 71. Minute gelang dem unmittelbar zuvor eingewechselten Hasan Gördük mit seinem ersten Ballkontakt der Treffer zum 6:0-Endstand. (gh)

Tore: 1:0 (10.), 2:0 (34.), 3:0 (49.), 4:0 (58.) alle Kuczkowski, 5:0 (67.) Auer, 6:0 (71.) Gördük. – SR: Heilig (Laufenburg/Baden). – Z: 130.

Alle Spielberichte der Fußball-Landesliga gibt es hier: