Fußball-Landesliga: FV Marbach – SG Dettingen-Dingelsdorf (Samstag, 15.30 Uhr). Langsam rückt der Klassenerhalt für den FV Marbach in weite Ferne. „Wir hatten natürlich auch ein schweres Auftaktprogramm, ausschließlich gegen die Spitzenteams der Liga. Dennoch sind wir realistisch und wissen, dass es möglicherweise nicht reichen wird“, sagt Marbachs Spielausschussvorsitzender Michael Fischer. Einer Aufgabe kommt die Aussage jedoch nicht gleich. „So lange wir rechnerisch eine Chance haben, werden wir auch darum kämpfen. Alle sind Sportler und werden keine Partie im Vorfeld abschreiben“, ergänzt Fischer.

Am Mittwoch beim 0:4 gegen den SC Gottmadingen war das Spiel beim Stand von 0:3 schon nach 15 Minuten so gut wie gelaufen. „Da haben wir uns einige individuelle Fehler geleistet, die der Gegner knallhart bestraft hat“, so Fischer. Diese Niederlage gelte es nun schnell abzuhaken und nach vorne zu schauen. „Auch die SG Dettingen verfügt über große Qualität, und dennoch sehe ich uns da chancenreicher. Wir nehmen das Heimspiel an, um die drei Punkte zu holen“, so Fischer. Verzichten müssen die Marbacher dabei auf Drilon Fetahi, der am Mittwoch die Ampelkarte sah.

Da Trainer Michael Schnee unter der Woche bei einer beruflichen Fortbildung weilte, bereiteten Max Rosentreter und Konny Ziegler die Spieler auf die Partie vor. Am Samstag ist Schnee wieder vor Ort. Die Marbacher würden im Erfolgsfall ihre Sympathiewerte bei den Schwarzwälder Konkurrenten steigern, könnten sie doch die SG Dettingen deutlicher in den Abstiegskampf ziehen. „In erster Linie schauen wir natürlich auf uns und wollen die Spiele für uns gewinnen“, macht Fischer deutlich. Auszubügeln wäre da noch die 0:4-Niederlage vom Spiel in Dettingen.

