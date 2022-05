Fußball-Landesliga: FV Marbach – SV Denkingen (Samstag, 15.30 Uhr). Wie bereits am Mittwoch, beim 0:2 gegen Stockach, bestreiten die Spieler des FV Marbach erneut ein Heimspiel, und diesmal sollen Punkte her. „Wir haben gegen Stockach eines unserer besten Heimspiele der Saison gemacht. Einziges Manko: Wir treffen das Tor nicht. Die Leistung gibt Auftrieb für die nächste Aufgabe, weil alle gesehen haben, dass bei uns die Moral und der Wille stimmen“, resümiert Spielausschussvorsitzender Michael Fischer. Der Funktionär hat ein Ziel für die restlichen Spiele ausgegeben. „Wir wollen die Saison mit 25 Punkten beenden. Das ist machbar.“ Aktuell stehen die Marbacher bei 14 Zählern.

FV Marbach - FC Bad Dürrheim 1:1 beim Kellerduell zwischen Marbach und Bad Dürrheim. Mit Videos! Das könnte Sie auch interessieren

Um die von Fischer gesetzte Marke zu erreichen, muss in erster Linie die Offensivabteilung mehr Erfolge vorweisen. Mit im Schnitt 0,8 Toren pro Spiel sind die Marbacher in dieser Wertung das Schlusslicht der Liga. Schon gegen Denkingen soll die schwache Bilanz aufgebessert werden. Fischer: „Wir spielen wirklich gut, aber die letzten Pässe kommen oft nicht an oder der Abschluss ist überhastet. Und dann stehen da Torhüter zwischen den Pfosten, die Bälle halten, die kaum zu halten sind. Es ist ja nicht so, dass wir nicht wollen.“

Personell wird sich bei Marbach im Vergleich zum Auftritt am Mittwoch nicht viel ändern. Da saßen auch einige Akteure aus der zweiten Mannschaft auf der Bank. Das war auch mit ein Grund dafür, warum Trainer Michael Schnee 86 Minuten auf einen Wechsel verzichtete. Um die Möglichkeit zu haben, Punkte zu holen, wünscht sich Fischer, „dass wir es schaffen, einmal in Führung zu gehen und nicht ständig Rückständen nachrennen müssen“.

Videos, Storys und Infos zur Landesliga, Staffel 3, finden Sie hier: