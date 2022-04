Fußball-Landesliga: FC Löffingen – FV Walbertsweiler-Rengetsweiler (Sonntag, 15 Uhr). Trotz der jüngsten Niederlage in Stockach spielt der FC Löffingen bisher eine bärenstarke Rückrunde. Die 13 Punkte aus der Hinrunde hat die Elf um Trainer Jörg Klausmann bereits nach neun Rückrundenspielen mit 19 Zählern weit übertroffen. Um ganz sicher eine weitere Saison in der Landesliga zu spielen, wollen sich die Baaremer nun der Marke von 40 Punkten nähern. Das Selbstvertrauen ist groß. „Wenn wir unsere gewohnte Leistung abrufen, sehe ich keinen Grund, warum der Gast Punkte mitnehmen sollte“, unterstreicht Klausmann. In der Vorrunde unterlag Löffingen in Walbertsweiler mit 0:1.

Wie so häufig in der jüngsten Vergangenheit stehen auch diesmal wieder kleinere Fragezeichen hinter einigen Spielern. Klausmann: „Ich hoffe, dass mir am Sonntag alle Spieler zur Verfügung stehen Wir werden den Gegner nicht unterschätzen, sind aber selbstbewusst genug, um drei Punkte zu holen.“ Bisher war es keinem Löffinger Spieler vergönnt, in allen 25 Partien aufzulaufen. Mit Kim Hirschbolz, Simon Weißenberger, Johannes Kaufmann, Lukas Laber und Frank Trenkle haben es immerhin fünf Akteure auf 24 respektive 23 Einsätze gebracht.

Die Gäste haben zuletzt die umkehrte Richtung eingeschlagen. Den 26 Hinrundenpunkten folgten nur vier Zähler nach der Winterpause. „Wir können den Gegner gut einschätzen und lassen uns nicht von Statistiken leiten“, ergänzt Klausmann. Nur zu gern möchten die Gastgeber die aktuell zwei Punkte Vorsprung auf den Gast ausbauen und als kleinen Nebeneffekt auch das Torverhältnis (minus 1) positiv gestalten.

