Fußball-Landesliga: FC Löffingen – SG Dettingen-Dingelsdorf (Samstag, 14.30 Uhr). Seit nunmehr acht Spielen haben die Löffinger nicht mehr gewonnen. Jedoch gab es nie deutliche Klatschen. Oft fehlte nur wenig an einem möglichen Punktgewinn. Die Gäste kommen aus einem spielfreien Wochenende und feierten zuvor einen 4:2-Erfolg gegen Neustadt. Vielleicht lohnt für die Löffinger ein Blick in den Rückspiegel als zusätzliche Motivation. Anfang Oktober 2020 gelang gegen Dettingen ein 4:1-Heimsieg.

„Bei allem Respekt vor dem Gegner, gegen Dettingen sollten wir auf eigenem Platz etwas Zählbares holen“, hofft Klausmann auf ein Ende der Negativserie. Schwer fällt es ihm, auf den gesperrten Johannes Kaufmann zu verzichten, der in Neustadt in der Nachspielzeit die Ampelkarte sah. „Er ist immer ein Vorbild für die gesamte Mannschaft. Die gelbrote Karte gegen ihn ist für mich noch immer ein Ärgernis“, ergänzt Klausmann. Neben Kaufmann wird auch Maximilian Benz (Urlaub) nicht für die Rothosen spielen. Ob der angeschlagene Lars Sulzmann zur Verfügung steht, wird sich kurzfristig entscheiden. Möglicherweise wird Simon Weißenberger in die Anfangsformation rücken. Bei Lukas Laber, in Neustadt eingewechselt, scheint das sogar sicher. Auch Benjamin Gaudig hinterließ zuletzt vielversprechende Eindrücke.

Klausmann geht auch dank der jüngsten Trainingseindrücke zuversichtlich in die Partie. Die Mannschaft könne die unbefriedigende Tabellenkonstellation und die Negativserie gut ausblenden. „Wir kennen ja alle die Gründe dafür“, so Klausmann.