Fußball-Landesliga: Türk.SV Konstanz – SG Dettingen-Dingelsdorf (Sonntag, 16 Uhr). – Ein Konstanzer Lokalderby steht auf dem Programm! Eine Konstellation, die früher Wochen vor dem Anpfiff für Emotionen und am Spieltag für ein gut besetztes Bodenseestadion gesorgte hätte. Vor immerhin 2000 Zuschauern schlug der FC Konstanz den FC Wollmatingen in der legendären Schwarzwald-Bodensee-Liga im Jahr 1963 mit 2:1. Ab 1974, kam es dann regelmäßig zu den Duellen „Tradition gegen Newcomer“, FC gegen DJK (heute Kreisliga B). Zum ersten Konstanzer Vergleich in der 1. Amateurliga kamen 4000 Zuschauer, die einen 2:1-Sieg des FC sahen. Im Jahr 1994 löste der SV Litzelstetten (heute Kreisliga A) den FCK mit einem 3:2-Derbysieg vor 1800 Zuschauern als Platzhirsch zwischenzeitlich ab. Und immerhin 2000 Fans kamen ins Bodenseestadion, als der Türk.SV Konstanz im Oktober 2000 als Aufsteiger und Tabellenführer ähnliches versuchte. Doch der FC siegte mit 4:2 und wurde Meister, der Türk.SV immerhin Vizemeister.

Der Türk.SV verschwand zwischenzeitlich in der Kreisliga A, der DJK und dem SV Litzelstetten ging es noch schlechter, den FC Konstanz und den FC Wollmatingen gibt es schon gar nicht mehr, sie fusionierten 2012, doch das Ziel, wieder eine Rolle im höheren Amateurbereich zu spielen, wurde verfehlt. So ist seit 2011 der Vorort-Club SG Dettingen-Dingelsdorf die Nummer eins im Konstanzer Fußball. Und aktuell schwingt sich der Türk.SV wieder zum Kronprinzen auf.

Die weiteren Spiele in der Landesliga SV Denkingen – Hegauer FV (Samstag, 15.30 Uhr). – Der SV Denkingen ist auswärts erfolgreicher als auf eigenem Platz. Nun empfängt er mit dem Tabellennachbarn Hegauer FV die aktuell beste Defensive der Liga, denn die Elf von Trainer Ronny Warnick hat bisher erst einen Gegentreffer zugelassen, die Denkinger hingegen mussten allein in den beiden Heimspielen schon fünf Mal den Ball aus dem eigenen Netz fischen. Daher wird die Tagesform der Denkinger Hintermannschaft wohl entscheidend sein.

SC Gottmadingen-Bietingen – FC Überlingen (Samstag, 15.30 Uhr). – Der FC Überlingen marschiert von Sieg zu Sieg, aber auch der SC Gottmadingen-Bietingen hatte einen recht guten Start in die Saison und hat auf eigenem Platz noch eine makellose Bilanz. Ein echtes Spitzenspiel!

FV Marbach – SpVgg F.A.L. (Samstag, 15.30 Uhr). – Auswärts konnten die Linzgauer bisher durchaus überzeugen, was auf eigenem Platz nicht ganz so gut gelingt. Nun steht aber wieder eine Reise auf dem Programm, zudem noch zum punktlosen Schlusslicht FV Marbach. Klare Sache: Die Gäste sind die Favoriten.

VfR Stockach – FC Singen 04 (Samstag, 16 Uhr). – Sieht man einmal vom Ausrutscher der Singener im benachbarten Gottmadinger Katzental ab, so ist der Elf von Spielertrainer Christian Jeske ein erfolgreicher Saisonstart geglückt. Der VfR Stockach hingegen steckt noch mitten im Umbruch, die Konstanz hat sich noch nicht eingestellt. Daher wäre ein VfR-Sieg durchaus eine Überraschung. (jr)

Ferner spielen: FC Furtwangen – FC Bad Dürrheim (Samstag, 15 Uhr); FC Gutmadingen – FC Neustadt (Samstag, 16 Uhr); FC Schonach – FC Löffingen (Sonntag, 15 Uhr).

Daher stellt sich am Sonntag die Frage, ob die Gastgeber an dieser Rollenverteilung kratzen oder die Gäste ihre Position nach einem guten Start weiter untermauern können. „Das Derby ist natürlich ein ganz besonderes Spiel“, betont TSV-Trainer Aydo Kir, der hofft: „Im Derby ist immer alles möglich.“ Zuversicht zieht er aus der Tatsache, dass sein zuletzt arg dezimierter Kader nun wieder mehr Optionen bietet, da Urlauber und zeitweise Verletzte wieder zur Verfügung stehen.

Die SG lehnt sich nicht zurück

Bei den Gästen will man sich nicht auf dem inoffiziellen Titel der Nummer eins der Stadt ausruhen, wie Trainer Alex May betont: „Ja, natürlich sind wir stolz auf die Leistungen, die der Verein und die Spieler in den letzten Jahren erreicht haben, wohlwissend, dass wir uns stetig weiterentwickeln müssen, um weiterhin erfolgreich zu sein.“ Auch für ihn ist die Begegnung beim Vorjahresaufsteiger kein Spiel wie jedes andere: „Wir sind fokussiert und freuen uns riesig auf das Derby. Die Stimmung und die Intensität stimmen uns positiv.“

Scheint also alles bereit für ein spannendes Landesliga-Match. Was Fußball-Nostalgiker in der Bodenseemetropole am Rande solch eines Lokalderbys beschäftigt: Während die großen Spiele der 60er- und 70-Jahre auf der Bühne der dritthöchsten Liga stattfanden, trifft man sich am Sonntag zum Konstanzer Gipfeltreffen in der Siebtklassigkeit!