Fußball-Landesliga: (daz) Nur dank des besseren Torverhältnisses überwintert der FC Löffingen nicht auf einem direkten Abstiegsplatz. Noch vier Teams stehen in der Tabelle hinter der Elf von Trainer Jörg Klausmann. Allerdings bewegen sich die Baaremer auf dünnem Eis, denn die Mannschaften im unteren Tabellenmittelfeld haben bereits acht Punkte mehr auf der Habenseite, und Schlusslicht Schonach hat nur drei Zähler weniger.

Den angestrebten Klassenerhalt muss der vorhandene Kader schaffen, da sich Zugänge und Verstärkungen nicht realisieren ließen. „Wir haben uns bemüht, Spieler aus unteren Ligen für den FC Löffingen zu gewinnen, aber die angesprochenen Jungs wollen ihre Vereine gegenwärtig nicht im Stich lassen. Das zeugt von Charakter und wurde von uns akzeptiert“, sagt Klausmann. Er hofft, dass sich einige Transfers im kommenden Sommer vollziehen lassen und gleichzeitig darauf, dass von den verletzten Spielern möglichst alle beim Trainingsauftakt am kommenden Montag, 17. Januar, wieder zur Verfügung stehen. Gut vorstellen kann sich Klausmann zudem, einige Perspektivspieler aus der eigenen zweiten Mannschaft in den Landesliga-Kader zu integrieren. Diese Spieler sollen sich in der Vorbereitung anbieten.

Zum Auftakt der Vorbereitungsspiele hat Klausmann am Freitag, 28. Januar, einen Test beim Bezirksligisten FC Erzingen vereinbart. Am 5. Februar ist ein Spiel beim Bezirksligisten FC Bräunlingen vorgesehen. Am Samstag, 19. Februar, heißt das Reiseziel FC Freiburg-St. Georgen, ebenfalls ein Landesligist. Am Fasnachtswochenende wird es ein Testspiel gegen den SV Hölzlebruck geben. Weitere Vorbereitungsgegner werden noch gesucht. Fest eingeplant ist ein Trainingslager vom 11. bis 13. Februar in heimischen Gefilden. An diesen drei Tagen möchte Klausmann nicht nur viele Übungseinheiten durchziehen, sondern mit gemeinsamen Wanderungen und weiteren Aktionen die Kameradschaft in der Mannschaft fördern. Das erste Punktspiel 2022 findet am Sonntag, 6. März, auf eigenem Platz gegen den SV Denkingen statt.

