von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: SC Gottmadingen-Bietingen – FV Marbach 4:2 (3:1). – In der ersten Aktion war Müller nach einem weiten Zuspiel frei vor Abaz und traf ins lange Eck. Es dauerte 18 Minuten, bis zur ersten Chance für die Gastgeber. Dann nutzte Wäschle die Hereingabe von Bordonaro zum Ausgleich.

Drei gute Möglichkeiten klärt Opiela in großer Manier

Die nächsten drei guten Möglichkeiten klärte Torhüter Opiela in großer Manier. Dann rutschte ihm der 16-m-Schuss von Hellwig durch. Auch beim dritten Treffer kam die Vorarbeit von Bordonaro, diesmal traf Gruber. Bührer hatte die letzte Möglichkeit vor der Pause. Nach einem Freistoß fiel der Ball Hellwig vor die Füße, der entschlossen verwertete.

Hauptsache gewonnen, lautet das Fazit von Gottmadingen-Bietingen

Keine Abwehrchance hatte der eingewechselte Schoch gegen den freistehenden Richter beim Schuss an den Innenpfosten. Nach einem Foul an Staiger hielt Marbachs Bester den Strafstoß von Sven Faude. In der 72. Minute wurde Schoch von Manjang gefordert. Die letzten vier Möglichkeiten hatte wieder die Heimelf. Hauptsache gewonnen, war das Fazit nach einer starken Spielrunde. (re)

Tore: 0:1 (3.) Müller, 1:1 (19.) Wäschle, 2:1 (32.) Hellwig, 3:1 (40.) Gruber, 4:1 (50.) Hellwig, 4:2 (57.) Richter. – SR: Braun (Rammersweier). – Z: 210.

