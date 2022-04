Fußball-Landesliga: Türk. SV Konstanz – FC Furtwangen (Sonntag, 16 Uhr). Abstiegskampf pur ist am Sonntag in Konstanz angesagt. Beide Mannschaften sind 16 Punkten Tabellennachbarn. Konstanz hat das um einen Treffer bessere Torverhältnis. Bei dem bereits großen Rückstand auf das untere Tabellenmittelfeld haben beide Teams das Ziel, den viertletzten Platz zu belegen, der möglicherweise zum Ligaerhalt reichen kann. Spektakulär war der erste Vergleich im vergangenen Jahr in Furtwangen. Die Bregtäler führten bereits mit 2:0 Toren und gingen nach 90 Minuten mit einer 3:6-Pleite vom Platz.

Furtwangens Trainer Jakob Prezer stand damals selbst 73 Minuten auf dem Platz und kann sich noch gut erinnern. „Wir haben damals ein schlechtes Spiel abgerufen und zwischenzeitlich binnen zehn Minuten drei Gegentore kassiert. Das darf uns nicht wieder passieren“, betont Prezer. Er hebt einerseits die Wichtigkeit der kommenden Partie hervor, sagt aber auch: „Eine Niederlage wäre für uns kein Weltuntergang. Wir haben danach noch genügend Spiele, um den viertletzten Tabellenplatz zu schaffen.“

Am Dienstag trainierten die Furtwanger etwas dosiert. Prezer hatte nach dem Doppelspieltag über Ostern ein leichtes Auslaufen auf den Übungsplan gesetzt. Einige angeschlagene Akteure verzichteten, um für den Sonntag zu regenerieren. Am Donnerstagstand die nächste Einheit an, diesmal mit deutlich mehr Spielern. Lukas Schmitz, der zuletzt in Überlingen kurzfristig passen musste, trainierte ohne Ball. Möglicherweise wird Prezer die Anfangself umbauen müssen, dann hinter dem Einsatz einiger Akteure Fragezeichen stehen. „Ich bin im Hinblick auf die Partie in Konstanz guter Dinge. Wir machen uns keinen Druck“, ergänzt Prezer. Die Gastgeber sind nach acht Spielen in der Rückrunde noch ohne Sieg.

