Fußball-Landesliga: FV Marbach – FC Schonach (Samstag, 15.30 Uhr).Vier Spieltag vor Abschluss der Saison treffen in Marbach zwei Teams aufeinander, die in der kommenden Runde mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Etage tiefer in der Bezirksliga spielen werden. Der durchaus noch erreichbare viertletzte Tabellenplatz dürfte wohl auch nicht zum Ligaerhalt helfen. Marbach geht mit bisher 17 Punkten in das Schwarzwald-Derby, die Gäste haben aktuell 14 Zähler. Im ersten Saisonvergleich setzten sich die Schonacher auf eigenem Platz klar mit 6:2 durch.

FC Schonach - FV Marbach Torfestival im Kellerderby – mit Videos der acht Treffer! Das könnte Sie auch interessieren

Marbachs Trainer Michael Schnee hat unter der Woche seine Akteure an das Hinspiel erinnert. „Ich habe das 2:6 nicht vergessen und die Mannschaft auch nicht. Wir wollen die Revanche“, macht Schnee deutlich.

Einmal mehr ist Schnee weit davon entfernt, seine Wunschelf aus den Rasen zu schicken. „Wir sind nie vollzählig, was auch ein Grund ist, warum wir in der Tabelle da stehen, wo wir stehen. In der Landesliga lassen sich zahlreiche Ausfälle nicht kompensieren“, ergänzt der Trainer. Fehlen wird Patrick Epple, der zuletzt in Furtwangen verletzt vom Platz ging. Weitere Akteure fehlen aus unterschiedlichen Gründen.

Auch Schonachs Spielertrainer Coskun Öztürk ist weit davon entfernt, seine Wunschformation auf den Platz zu bringen. „Vielleicht weiß ich erst am Samstag, wer zur Verfügung steht“, sagt Öztürk, der zuletzt selbst mit einer Blessur vom Platz musste und deshalb alle Trainingseinheiten unter der Woche nur als aufmerksamer Zuschauer verfolgte. Trotzdem ist Öztürk zuversichtlich. „Marbach ist leistungsmäßig nicht so weit weg von uns. Zudem haben die Gastgeber den etwas stärkeren Druck, wenn sie noch den viertletzten Platz erreichen wollen.“

FC Furtwangen - FV Marbach Spielertrainer Prezer als Elfmeterkiller beim Furtwanger Sieg gegen Marbach. Mit Videos! Das könnte Sie auch interessieren

Schonach wird somit wohl mit einer ähnlichen Formation wir zuletzt im Heimspiel gegen Gottmadingen (1:6) starten. Viele junge Spieler sollen ihre Chance bekommen. „Wir wissen alle nicht, wer in Zukunft von uns allen in Schonach noch einmal in der Landesliga spielen wird. Daher sollten wir jede Partie mit Spaß angehen und die restlichen Spiele gegen starke Gegner genießen“, so Öztürk.

Videos, Storys und Infos zur Landesliga, Staffel 3, finden Sie hier: