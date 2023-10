FC 03 Radolfzell – VfR Stockach (Samstag, 14.30 Uhr). – „Die Leute gehen ins Stadion, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht!“, wusste schon Sepp Herberger, der Philosoph unter den deutschen Bundestrainern. Ergänzt mit der Floskel „In dieser Liga kann jeder jeden schlagen!“ gibt das recht genau das Geschehen wieder, das zur Zeit auf den Plätzen der Landesliga abläuft.

Alle drei Teams von der Tabellenspitze haben zuletzt verloren, zwei davon, der VfR Stockach, vor allem aber der FC Überlingen, scheiterten bei mit Blick auf die Tabelle machbaren Aufgaben. „Es gab einige unerwartete Ergebnisse am Wochenende. Aber mich überrascht in dieser Liga nichts!“, blickt der Stockacher Trainer, Ertan Tasdemirci, auf den vergangenen Spieltag zurück.

Vor der Runde wurde der FC Radolfzell als Titelanwärter gehandelt. Damals hätten die meisten Experten der Mettnau-Elf vor diesem Heimspiel eindeutig die Favoritenrolle zugewiesen. Nun aber sieht es mit Blick auf die Tabelle ganz anders aus: Der Zweitplatzierte kommt zum aktuellen Elften.

Und man könnte sagen, dass hier zwei Extreme aufeinander treffen. Der Gast ist bestückt mit erfahrenen Spielern wie Marius Henkel oder René Greuter, der einst für den FC Radolfzell spielte.

Die Mettnauer mussten zuletzt auf eine Reihe verletzter oder gesperrter Leistungsträger verzichten, sodass der neue Mann auf der FCR-Trainerbank, Philip Weidmann, am vergangenen Wochenende eine Elf auf den Platz schickte, deren Altersschnitt bei rund 20 Jahren lag.

Die weiteren Spiele in der Landesliga FC Überlingen – SV Denkingen (Samstag, 14 Uhr). – Die Serie von neun Spielen ohne Niederlage riss beim FC Überlingen ausgerechnet im Spiel gegen das Schlusslicht. Den SV Denkingen, der fünf der letzten sechs Spielen gewann, wird die Krause-Elf daher wohl nicht auf die leichte Schulter nehmen.

SG Dettingen-Dingelsdorf – SV Geisingen (Samstag, 15.30 Uhr). – Eigentlich lag für die SG zuletzt beim Gastspiel in Singen ein 0:0 in der Luft, beide Abwehrreihen standen gut, ehe dann ein Freistoß für das Tor des Tages und die Niederlage der SG sorgte. Auf jeden Fall aber zeigte sich die Mannschaft von Trainer David D‘Incau auf Augenhöhe mit einem Team, das zu den Titelanwärtern gerechnet wird. Die gut gestarteten Gäste hingegen warten seit sieben Spielen auf einen Sieg.

FC Königsfeld – SC Gottmadingen-Bietingen (Samstag, 16 Uhr). – Der SC Gottmadingen-Bietingen spielt bisher eine grundsolide Runde, sodass den Hegauern durchaus zuzutrauen ist, sich in der oberen Tabellenhälfte etablieren zu können. Oder ist gar noch mehr möglich? Dann sollte aber die Hürde in Königsfeld ohne Niederlage gemeistert werden.

ESV Südstern Singen – Hegauer FV (Samstag, 16 Uhr). – Klare Sache für die Gastgeber, bei denen es nach schwachem Start und frühem Trainerwechsel nun rund läuft? Das dachte man am letzten Spieltag auch von einigen Begegnungen und die Realität, die Ergebnisse sahen dann anders als erwartet aus (siehe oben). Dennoch: In diesem Hegauderby liegt ein Heimsieg nahe.

SpVgg F.A.L. – Türk.SV Singen (Sonntag, 15 Uhr). – Sechs der letzten sieben Spiele haben die Gastgeber verloren, das einst im vorderen Tabellendrittel fest etablierte Team ist auf den vorletzten Rang abgerutscht. Man darf davon ausgehen, dass die F.A.L.-Torjäger Burgenmeister und Krasniqi schon noch wissen, wo das Tor steht. Doch nun kommen die Singener, die kaum gegnerische Chancen zulassen und mit vier Siegen auf Rang drei geklettert sind. Wahrlich kein Aufbaugegner für F.A.L.

FC Öhningen-Gaienhofen – FV Walbertsweiler-Rengetsweiler (Sonntag, 15 Uhr). – Beide Mannschaften sorgten am vergangenen Wochenende für überraschende Ergebnisse, wobei man bei der Höri-Elf ja schon länger weiß, welches Potenzial der Aufsteiger hat. Die Nervenstärke des FV Walbertsweiler-Rengetsweiler wurde in der letzten Runde eindrucksvoll dargelegt, so dass man auch hier besser auf Prognosen und der Zuordnung der Favoritenrolle verzichtet.

Ferner spielen: FC Gutmadingen – FC Neustadt (Sonntag, 14.30 Uhr).

Dennoch will sich Weidmann gar nicht erst damit beschäftigen, wer nun Favorit ist: „Ich gehe in jedes Spiel mit dem Ziel, zu gewinnen!“ Und er hat eine klare Vorstellung, welche Trümpfe sich sein Team erarbeiten und dann ausspielen soll: „Bei so einer jungen Mannschaft muss die Fitness eine der Stärken sein!“ Denn, so wohl die Schlussfolgerung, auf Routine und Cleverness kann man hier noch nicht setzen.

„Ich finde, wir spielen bisher eine tolle Saison bis jetzt und dass es auch Rückschläge geben wird, das wussten wir. Wichtig ist es, eine Reaktion zu zeigen“, so Ertan Tasdemirci. | Bild: Peter Pisa

Und dazu haben wir am Wochenende gegen Radolfzell die Möglichkeit.“ Allerdings ahnt der Stockacher Coach, dass diese Aufgabe nicht leicht wird. „Ich sehe uns gegen den FC Radolfzell nicht als Favoriten, denn jeder in der Liga weiß, was für eine große Qualität in dieser Mannschaft steckt.

Es ist für mich ein 50:50-Spiel und wir haben was gut zumachen vom letzten Wochenende. Ich denke, dass die Jungs sich darauf freuen!“