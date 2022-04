Fußball-Landesliga: Hegauer FV – FV Marbach (Sonntag, 15 Uhr). Der FV Marbach startet am Sonntag in Welschingen den zwölften Versuch, um endlich auch auswärts mal zu punkten. Bislang steht bei dem Team auf fremden Plätzen die Null. Die Gastgeber, die bisher 23 Punkte mehr eingesammelt haben, mussten zuletzt dreimal in Folge auswärts antreten und haben dabei die Maximalpunktzahl neun geholt. Ein Zeichen dafür, wie stark die Hegauer aktuell sind, zumal sie auch in Gottmadingen siegten.

Marbach hat im bisherigen Saisonverlauf lediglich vier Siege gefeiert. Einer davon gelang mit einem 1:0 auf eigenem Platz gegen den Hegauer FV. Marbachs Trainer Michael Schnee wird seine Spieler gerne daran erinnern. „Hegau hat einen Lauf. Wir sind auf einen starken Gegner vorbereitet“, sagt der Trainer. In den drei Partien schoss Hegau stolze elf Tore, was für viel Effizienz im Torabschluss spricht. Die Marbacher indes zeigten in den jüngsten zwei Schwarzwald-Derbys in Löffingen (1:3) und gegen Bad Dürrheim (1:1), dass sie trotz der schwierigen Lage in der Liga alles versuchen, um auch Favoriten zu ärgern. „Die Mannschaft ist intakt. Ich sehe das in den Spielen, aber auch im Training. Noch sind wir nicht abgestiegen“, ergänzt Schnee.

Wieder an Bord ist bei den Schwarzwälder Luis Richter, der seine Sperre abgesessen hat. Ansonsten wird Schnee weitgehend auf jene Elf vertrauen, die zuletzt gegen Bad Dürrheim begann. „Wenn es Änderungen gibt, dann höchstens minimale“, kündigt Schnee an. Schon gegen die Kurstädter hatte Schnee nur einmal gewechselt. Offenbar hat der Trainer seine Elf jetzt gefunden.

